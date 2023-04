Durante las tres temporadas que se han emitido de “La casa de los famosos”, han habido muchas parejas que se han formado durante los meses de convivencia en el reality. Por parte del público, también ha estado el deseo de que otras amistades se vuelvan algo más ¿Cuál es el escenario para Madison Anderson y Pepe Gámez?

Las celebridades de Estados Unidos fueron los finalistas del programa de Telemundo. Mientras que el actor de telenovelas quedó en tercer lugar, la modelo puertorriqueña se llevó el premio mayor.

Durante el tiempo en la casa, ambos se mostraron muy apegados el uno al otro, lo que ocasionó que en redes sociales se volviera el hashtag “Pepison”, la combinación de sus respectivos nombres.

¿Qué tanto tiene esto de cierto? Pues los participantes del reality show han respondido a las interrogantes y esto es lo que dijeron.

¿MADISON ANDERSON Y PEPE GÁMEZ ESTÁN JUNTOS?

El jueves 27 de abril, Madison Anderson y Pepe Gámez aterrizaron en Puerto Rico para su rueda de prensa, oportunidad que aprovecharon los reporteros de “En casa con Telemundo” para aclarar los rumores de un posible romance entre ambos.

Madison Anderson y Pepe Gámez cuando llegaron a Puerto Rico el 27 de abril de 2023 después de que terminara "La casa de los famosos" (Foto: Madison Anderson / Instagram)

La respuesta de las celebridades nos ha dejado con muchas más dudas y no sabemos qué pensar. Aunque Gámez aseguró que solo eran amigos, dio muchas vueltas para responder, lo que nos da a entender que no quiere ser muy tajante en su negativa de un romance con Madison.

“¿Sabes qué pasa, Aleida? Llevamos tres días que salimos (de ‘La casa de los famosos’), yo no he dormido, no sé cómo está Madison, ando vuelto loco”, dijo inicialmente el actor. “Yo opino que, de lo pronto, no voy a terminar mi amistad con ella, yo quedé muy encantado del ser humano que encontré en la casa y espero que me dé la oportunidad de que la amistad siga creciendo”.

¿Ustedes qué piensan? Porque a nosotros nos huele a gato encerrado. De lo contrario, hubiera dicho directamente que son solo amigos y que le tiene mucho aprecio a su compañera.

Esto parece que también lo notaron los conductores del programa, quienes no pierden la esperanza de que esa “amistad” se convierta en algo más.

“Mi mamá y mi papá comenzaron como mejores amigos”, contó Carlos Adyan.

MADISON ANDERSON TERMINÓ SU RELACIÓN CON CONN DAVIS

Cabe mencionar que Madison Anderson Berríos también confirmó que está soltera, pues terminó su relación con el empresario Conn Davis, lo que deja la puerta abierta para un nuevo galán.

“Ya me estoy enterando de muchas cosas. Pude hablar con él y decidimos poner las cosas en pausa. Estoy enfocada en mi carrera”, dijo la reina de belleza en otra entrevista con Telemundo.