CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Escrita y dirigida por Mattson Tomlin en su debut como director, “Madre/Androide” (“Mother/Android” en su idioma original) es una película de suspenso y ciencia ficción postapocalíptica de Netflix que sigue a Georgia (Chloë Moretz) y a su novio Sam (Algee Smith) mientras emprenden un peligroso viaje para llegar a Boston, donde supuestamente existe un refugio de violenta rebelión androide.

La noche que todo comenzó, Georgia descubre que está embarazada y a pesar de lo que significa decide tener a su bebé. Nueve meses después de sobrevivir escondiéndose en el bosque y de llegar a ciudades donde todo está perdido, la pareja se entera del Programa Familia, que les promete una vida mejor en Asia, pero para solicitarlo necesitan llegar a Boston.

En el camino se topan con una base militar y se debaten entre quedarse hasta el nacimiento del bebé o partir antes del alumbramiento. Sin embargo, Sam se pelea con uno de los soldados y provocan que los expulsen del lugar.

Georgia y Sam llegando a una base militar en "Madre/Androide" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MADRE/ANDROIDE”?

Sin más opciones, la pareja utiliza una motocicleta que encuentran en una casa abandonada para llegar más rápido a su destino final, pero como era de esperarse atraen a los androides, quienes los persiguen por el bosque.

En un intento de salvar a Georgia, Sam se ofrece a distraerlos, no obstante, solo consigue que lo capturen y lo lleven a una casa, donde lo torturan. En tanto, la protagonista de “Madre/Androide” conoce a Arthur (Raúl Castillo), un programador de inteligencia artificial que trabajaba en Raster Robotics, que le habla sobre una especie de camuflaje que oculta a los humanos de los robots y le ofrece su ayuda.

Cuando Georgia irrumpe en el recinto donde retienen a Sam logra evadir a los androides y rescata a su novio. Pero tras subir al remolque de Arthur entra en labor de parto y pierde el conocimiento. Al despertar, descubre que llegó a la base del ejército en Boston, que su hijo está bien y que Sam perdió las piernas debido a sus lesiones.

Más tarde, un teniente del ejército interroga a Georgia y al contarle todo lo que sucedió se da cuenta que la tecnología que oculta a los humanos de los androides no existe y que el verdadero objetivo de Arthur era entrar a la base militar para desactivar el EMP y destruir el refugio.

Georgia toma a su hijo y llega al EMP antes que Arthur. Aunque logra deshacerse de él con varios disparos, otros androides se aproximan e intentan seguir con el plan. No obstante, la protagonista de “Madre/Androide” activa el pulso electromagnético y destruye a todos los robots a su alrededor.

Arthur colocándole a Georgia el supuesto camuflaje que oculta a los humanos de los androides (Foto: Madre/Androide/ Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA AL FINAL DE “MADRE/ANDROIDE”?

Sin el EMP Boston está desprotegido, así que Georgia se dirige al muelle con Sam y su hijo con la esperanza de abordar el último bote de la Programa Familiar. Desafortunadamente, la embarcación solo acepta bebés, por lo que, la pareja debe despedirse de Forest si quiere darle la oportunidad de una vida mejor.

“Madre/Androide” termina con Georgia aceptando ir con el ejército a Portland, donde pretenden establecer una nueva base. Eso significa que, Sam no sobrevivió después de la amputación de sus piernas.

De hecho, Chloë Grace Moretz lo confirmó en una entrevista con Consequence. “Esa fue una pregunta que siempre tuve para Mattson, es si íbamos a ver eso o no, y él no quería. Quería que fuera bastante claro, y esa última toma mía mirando a la cámara y desapareciendo por completo de muchas maneras representaba todo lo que necesitábamos... Cuando pasas por una experiencia tan desgarradora y ese trauma, no reaccione de inmediato. Probablemente no procesará por completo lo que le sucedió durante mucho tiempo”, explicó.

La actriz también reveló que la película de Netflix también se inspiró en la vida del director. “Creo que hay una catarsis cuando miras a Mattson y ves la vida que ha vivido y adónde fue, desde el momento en que sus padres lo dieron en adopción durante la revolución rumana y en quién se ha convertido hoy. Creo que, en última instancia, hay esperanza de que la humanidad pueda seguir adelante y la humanidad y el amor lo conquistarán todo en última instancia. Podemos seguir adelante”, señaló.