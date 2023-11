La película “Maestro” es uno de los grandes proyectos con los que Netflix se despide del 2023. La producción está dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, quien está acompañado de talentosos intérpretes en el elenco. ¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de la cinta? Pues, a continuación, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el largometraje es un biopic del emblemático compositor Leonard Bernstein, el primer director de orquesta estadounidense que obtuvo fama mundial.

Así, el film nos presenta un retrato del carisma singular y la pasión por la música del artista, mostrando cómo seguía siempre su ambición de componer obras tanto sinfónicas como populares de Broadway.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MAESTRO”?

1. Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Si quieres saber quién es quién en la película de Netflix, primero debes empezar por el protagonista: Leonard Bernstein. Él fue famoso por haber dirigido la Orquesta Filarmónica de Nueva York y, en la cinta, lo vemos desde su inesperado debut en el Carnegie Hall hasta los años otoñales de su vida.

El actor que lo interpreta es Bradley Cooper, quien además dirige, coescribe y produce el proyecto cinematográfico. En su filmografía, también podemos encontrar títulos como “The Hangover”, “Silver Linings Playbook” y “Guardians of the Galaxy”.

Bradley Cooper como Leonard Bernstein en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

2. Carey Mulligan como Felicia Montealegre

Felicia Montealegre fue una célebre actriz costarricense de Broadway, quien se casó con Bernstein. A lo largo de su matrimonio, ambos se apoyaron mutuamente y criaron juntos a sus tres hijos.

La estrella que le da vida al personaje es Carey Mulligan, previamente nominada al Óscar por su estupendo trabajo en las cintas “An Education” y “Promising Young Woman”.

Carey Mulligan como Felicia Montealegre en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

3. Matt Bomer como David Oppenheim

David Oppenheim fue un reconocido clarinetista y productor de música clásica, contemporáneo a Leonard al principio de sus carreras.

Es interpretado por Matt Bomer, artista a quien también hemos visto en “In Time”, “The Nice Guys”, “The Magnificent Seven”, “Glee”, “Texas Chainsaw Massacre: The Beginning” y “Magic Mike”.

Matt Bomer como David Oppenheim en la película "Maestro" (Foto: Netflix)

4. Maya Hawke como Jamie Bernstein

Jamie Bernstein es la hija mayor de Leonard y Felicia. A medida que crecía, ella se vio envuelta en perjudiciales rumores sobre la vida amorosa de su padre.

Maya Hawke es la actriz que asume este rol. Al igual que su personaje, ella es la hija de dos famosas figuras del mundo artístico: Ethan Hawke y Uma Thurman. Entre sus proyectos previos, se encuentran: “Once Upon a Time in... Hollywood”, “Stranger Things” y “Fear Street Part One: 1994″.

La actriz es parte del elenco de la película "Maestro" (Foto: Maya Hawke / Instagram)

5. Sarah Silverman como Shirley Bernstein

Sarah Silverman, estrella de películas como “There’s Something About Mary”, “Wreck-It Ralph” y “School of Rock”, le da vida a Shirley Bernstein. Ella es la paciente hermana de Leonard.

Sarah Silverman es parte del elenco de la película "Maestro" (Foto: AFP)

6. Gideon Glick como Tommy Cothran

Tommy Cothran es un joven protegido de Leonard. Está interpretado por Gideon Glick, quien también forma parte de los elencos de “Marriage Story”, “The Marvelous Mrs. Maisel” y “The Pale Blue Eye”.

El actor es parte del elenco de la película "Maestro" (Foto: Gideon Glick / Instagram)

Otros actores y personajes de “Maestro”:

Michael Urie como Jerome Robbins

Brian Klugman como Aaron Copland

Sam Nivola como Alexander Bernstein

Miriam Shor como Cynthia O’Neal

Alexa Swinton como Nina Bernstein

Josh Hamilton como John Gruen

June Gable como una anciana

El póster de la película “Maestro” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MAESTRO”?

“Maestro” se estrena en cines selectos a partir del miércoles 22 de noviembre del 2023. Más tarde, el 20 de diciembre, la película llegará a Netflix. Por lo tanto, si quieres disfrutarla, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

