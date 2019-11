Magaly Medina habló sobre Isabel Acevedo y preparó una nota sobre los vehículos que están a su nombre y serían de propiedad de Christian Domínguez. Como se sabe, el cantante habría salido de viaje junto a Pamela Franco en una de las camionetas.

La presentadora de televisión afirmó que la bailarina puede hacer “lo que se le da gana”, puesto que un BMW y un Mercedes-Benz del cantante están a su nombre.

“Ella puede donarlo, venderlo, transferirlo, puede hacer lo que se le pegue la gana con esas camionetas porque son suyas. Puede ir al Ministerio Público y decirles que ‘ese señor no me devuelve mi camioneta’, o puede mandarle una carta notarial para que se la devuelvan. Y si no se la devuelve, puede denunciarlo por apropiación ilícita”, comentó Medina en su programa “Magaly TV: La firme”.

Del mismo modo, afirmó estar del lado de Acevedo para que se quede con dichos bienes.

“Entiende, ‘Chabela’ somos de tu club, pídele la camioneta, mándale su carta notarial, te ha humillado públicamente. Mínimo que le arda en el lado del billete, donde le arde a todos los hombres. Así se lo ganan los tramposos”, agregó.

Magaly recomienda a Isabel Acevedo quedarse con la camionetas de Christian Domínguez