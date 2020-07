Magaly Medina realizó la conducción de su programa de espectáculos desde la comodidad de su hogar. Según señaló la presentadora, ella tomó esta decisión como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus.

“Esta vez estoy desde mi casa, por medidas de precaución. Aunque no tengo todavía las pruebas que me hice ayer (miércoles 8 de julio). Ante cualquier resultado hemos decidido salir desde aquí (su casa) con personal que antes ya se había contagiado de Covid y que ahora está aquí conmigo por si yo presentara algún tipo de contagio”, señaló Medina al inicio de “Magaly TV: La Firme”.

La conductora de ATV también confirmó que el productor Ney Guerrero dio positivo a la prueba de COVID-19. Información que había revelado su colega Rodrigo González “Peluchín” a través de las redes sociales.

“El exproductor de este programa y ahora ejecutivo del canal (ATV) Ney Guerrero sí dio positivo… Está recuperándose, pero está bien, con algunos malestares que parecen una gripe normal”, explicó.

Magaly Medina asegura que saldrá esta noche en su programa desde su casa. (Video: Instagram oficial)

Cabe mencionar que Magaly Medina se ausentó en su programa el martes 7 de julio por un resfriado. Al día siguiente, la presentadora volvió a la pantalla chica y se dirigió a sus fans ante las muestras de preocupación.

“Yo sé que mucha gente se ha preocupado y otros me han deseado lo peor porque ayer no estuve en el programa. Yo estoy muy apenada por no haber podido estar con ustedes, realmente me sentí mal, pero ustedes saben que soy una chola totalmente recia”, señaló Medina el miércoles 8 de julio.

“Los que me conocen en mis 23 años de carrera saben que con migraña y recién inyectada salía al aire, pero ayer me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa”, añadió.

Magaly Medina regresó a la conducción de "Magaly TV: La Firme". (Foto: Captura ATV)

