Luego que Michelle Soifer restara importancia a las críticas que le hizo Magaly Medina por su notable pérdida de peso, la figura de ATV volvió a referirse a la chica reality y aclaró que su comentario fue porque le preocupa su salud.

“No es una crítica, es una preocupación por su salud. Uno tiene que bajar de peso pero de forma saludable. A ninguna mujer se le ve bien así de flaca, cuando uno baja tantos kilos de pronto. No, es una delgadez que no parece saludable. Ella misma dice yo quiero subir”, señaló la conductora de televisión.

Asimismo, le recomendó a Michelle Soifer acudir al psicólogo para “que te enseñe, te cambie la mentalidad de la forma en que tú te venías alimentando, pero ella dice que no tiene tiempo y yo creo que la salud está primero”.

En esa línea, Magaly recordó que sufrió anorexia cuando salió de la cárcel y que pese a estar muy delgada, ella se sentía gorda.

“Las personas anoréxicas, por ejemplo, que tienen esta enfermedad, no nos damos cuenta. Yo alguna vez he sido anoréxica, cuando yo estuve en prisión yo me volví anoréxica y yo no sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada, pero yo no me veía delgada, me veía gorda”, concluyó.

Asimismo, comparó la anatomía de Michelle Soifer con la de sus demás compañeras de ‘Esto es Guerra’ y sostuvo que la diferencia es preocupante.

“Miren la diferencia con sus demás compañeras, personas que no se han debido hacer la banda gástrica, pero se conservan delgadas y así es su contextura... Ahora ella comparada con las demás, está muy delgadita”, indicó.

