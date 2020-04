Luego que el cantante Josimar denunció a Gianella Ydoña por violencia familiar en agravio de su menor hijo, la joven madre de familia se comunicó con el programa “Magaly TV: La firme” para brindar su descargo y negó que ella tenga descuidado a su bebé.

“Todo lo que dice es mentira porque pasa todo lo contrario. Él [Josimar] es el que no mantiene a mi hijo y lo tiene abandonado. Desde que comenzó la cuarentena, él no ve a su hijo y tampoco lo llama. No se preocupa por él y tampoco lo mantiene", dijo Ydoña en enlace con Magaly Medina.

Gianella Ydoña se comunica con Magaly Medina tras ser denunciada por Josimar. (Video: ATV)

Gianella recalcó que el cantante de salsa pretende quitarle a su hijo y por eso insiste en manchar su nombre. “A él le gusta maltratarme a mí y no se da cuenta que maltratándome también maltrata a su hijo. Ayer vino con un carro de policías y quería llevarse a mi hijo. Como sea querían llevarme a la comisaría”, dijo.

“Mi hijo está sano y cuando los policías han venido a mi casa, ellos han visto que mi hijo estaba bien conmigo. Ese día mi mamá preparó ceviche y estuvimos brindando, lo compartí en mis redes y él se aprovechó de eso para decir que yo ando tomando. Yo no sé por qué la Policía quería que yo exponga a mi hijo en plena cuarentena. Hay un virus fuerte en la calle y él es un bebé”, añadió.

Gianella Ydoña se enfrenta a policías y Josimar para que no le quiten a su hijo. (Video: ATV)

En otro momento de la entrevista en vivo, el programa de Magaly Medina difundió un video donde se mostró a Gianella caminando en la calle en pleno estado de emergencia. Cuando la periodista de ATV le consultó a la joven madre de familia si esas imágenes fueron captadas en toque de queda, Ydoña lo negó rotundamente.

Magaly Medina difunde polémico video de Gianella Ydoña en pleno estado de emergencia. (Foto: Captura ATV)

VIDEO RECOMENDADO

Gianella Ydoña denuncia haber sido agredida por familiares de Josimar

Gianella Ydoña brinda su descargo tras ser acusada de agredir a familiar de Josimar. (Video: ATV)