Janet Barboza se encuentra en el ojo de la tormenta tras protagonizar un fuerte enfrentamiento verbal con Magaly Medina en la reciente edición de “Magaly TV: La firme”.

La exfigura de Latina llegó al set de Magaly para ser entrevistada, pero ni bien inició la conversación, ambas comenzaron a criticarse. El tema central fueron sus sus cirugías.

Tras la fuerte discusión de Barboza y Medina en ATV, la expresentadora del programa “Válgame” decidió pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.

“El que es feliz se le nota: No critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no se muere por ser el centro de atención”, fue el mensaje que compartió Barboza a través de un Instagram Storie.

En otro post de Instagram, Janet repitió una frase que expresó en la edición en vivo de “Magaly TV: La firme”. “Cuidado con el monstruo que dejas entrar a tu casa, puede terminar comiéndote”.

Con esta expresión, Barboza se refirió a la posibilidad de que Rodrigo González “Peluchín” sea la nueva figura de ATV y Magaly Medina pase a un segundo plano en la programación de dicho canal.

