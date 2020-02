La conductora de televisión Magaly Medina volvió a referirse al futbolista Pedro Gallese . La presentadora de “Magaly TV: la firme” habló sobre las recientes declaraciones del arquero de la selección nacional, quien dijo que “cuando vives en Perú es difícil ir a la calle”.

Como se sabe, el seleccionado radica actualmente en Estados Unidos, ya que tras su paso por el club Alianza Lima firmó por el Orlando City. El detalle que llamó la atención de la conductora fue lo que dijo el futbolista a Sports Illustrated.

“Cuando estás en Perú, es difícil salir a la calle, ir de compras o lo que sea, porque alguien querría una foto, así que tan agradecido como yo (estoy), prefiero tener un poco más de paz”, manifestó Pedro Gallese, quien se mudó junto a su esposa e hijos.

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar y le recordó a Pedro Gallese el ‘ampay’ que presentó en su programa donde el arquero aparecía saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa.

“Algo muy importante para mí y mi familia es vivir en paz. Sí claro, la estabilidad emocional en un jugador, en un deportista, en cualquier otra persona es fundamental para que uno trabaje bien. Pero lógicamente, si eres un tramposo y te vas a otro hotel y engañas a tu mujer y te ‘ampayan’, ahí no vas a tener paz ni en tu casa ni en la calle”, dijo Medina.

Por si fuera poco, sugirió que podría tener un reportero cerca al futbolista: “Como si en Orlando City, allá donde está, no hubieran tentaciones. Lo que pasa es que allá ¿quién lo va a ‘ampayar’? Tenemos un paparazzi por allá, mejor no hay que vender las cosas que tenemos, no hay que ponerlos en alerta. Se creen seguros, no, no están tan seguros”, sentenció.

