En medio de los comentarios del matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, Magaly Medina reveló un hecho que protagonizó el periodista Beto Ortiz que le hizo molestar mucho durante la celebración de su boda con el notario Alfredo Zambrano, en 2016.

En su programa Magaly TV: La Firme, la conductora de televisión detalló que Beto Ortiz realizó una transmisión en vivo en redes sociales y difundió imágenes de su boda, pese a que ella había pedido a sus invitados no publicar fotos ni videos del evento.

“Yo recuerdo que cuando me casé no tuve la necesidad de quitarles los celulares a ninguno de mis invitados, lo único que se les recomendó es que, por favor, no subieran ninguna foto o video”, expresó Magaly Medina.

“Todos cumplieron menos Beto Ortiz, (es) alguien de la farándula, lo invité, era mi compañero de trabajo, había insistido en que lo invite y lo primero que hizo fue hacer una transmisión en vivo”, agregó.

Magaly Medina remarcó que ese episodio la molestó mucho pero que debió asumir la responsabilidad por haber invitado a Beto Ortiz. “Me molesté y me molesté muchísimo, pero qué iba a hacer, yo tenía la culpa por haberlo invitado, porque del resto de mis invitados no tengo queja alguna”, aseveró.

La ‘Urraca’ hizo este comentario ante lo ocurrido en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, donde diversos personajes realizaron trasmisiones en vivo en redes sociales, pese a que la propia conductora de “América Hoy” pidió, a través de un comunicado de la productora GV, mantener la privacidad del evento por respeto a sus invitados, por lo que no daría declaraciones.

