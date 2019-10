Magaly Medina utilizó su cuenta de Facebook para compartir un inspirador mensaje de amor propio dirigido a sus casi medio millón de seguidores.

“Soy fuerte, soy guapa, soy inteligente y ¡soy única! Me lo repito siempre, más aún en situaciones difíciles. No resuelve los problemas pero ayuda a mi estado de ánimo. Que tengas un día lindo”, escribió la periodista

Junto al texto, Magaly Medina colocó una imagen en la que aparece luciendo una blusa negra de de transparencias y una falda con diseño animal print que deja al descubierto una de sus piernas.

En más de una oportunidad, Magaly Medina ha hablado sobre su lucha contra la depresión, la cual le fue diagnosticada cuando tenía apenas 23 años.

Hace solo unos meses reveló que hace 3 años dejó de tomar medicamentos para tratar esta condición y en conversación con RPP, reveló que hizo para lograrlo.

“Los terapistas que me han visto creen que es porque aprendí a meditar, porque aprendí el yoga.”, manifestó en el programa “Conexión”.

Ella comento que ya no necesita las medicinas y que, por ahora, solo se deprime “por el clima gris de Lima que no me da ganas ni de levantarme de la cama”