Luego de ausentarse el último lunes, Magaly Medina regresó con su programa y respondió a las críticas que ha recibido por continuar con la emisión de su programa pese a haber dado positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19) a la que se sometió.

La conductora de televisión sostuvo que ella es “una chola terca” y que siempre le ha importado “tres pepinos lo que le digan los demás”.

“Siempre van a haber críticas cuando se trata de mi personaje en televisión. Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión’, ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, enfatizó Magaly.

“He dirigido mi vida con con instinto y siempre para adelante y sin mirar para atrás. Sin pedirle nada a usted, o a usted, o a usted, porque a mí nadie me ayudó a llegar donde estoy. Yo no le he pedido nada a nadie, yo he chambeado duro y parejo”, añadió.

Asimismo, la periodista explicó que ahora el programa se presentará de manera remota. Es decir, ella seguirá conduciendo el programa desde su casa, pero lo hará sola, mientras todo su equipo de producción recibe la señal en las instalaciones de ATV.

“Aquí estoy gracias a la tecnología, con una cámara frente a mí. Estamos usando todo remoto, usando la tecnología vía Skype. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Intentaremos que el programa salga bien. Tenemos a todos los técnicos en el switcher del canal, recibiendo esta señal y a ustedes desde su casa”, manifestó al inicio de su programa.

