Magaly Medina sobre Janet Barboza: “Contuve mis ganas de botarla del set” | VIDEO

Tras discusión en vivo con Janet Barboza , Magaly Medina inició un nuevo episodio de “Magaly TV, la firme” pidiendo disculpas al público.

Magaly Medina señaló que la entrevista a Janet Barboza es la muestra que el programa “Válgame” estaba conducido “por improvisados”. La experimentada conductora de televisión también manifestó que manejaban su programa de “manera irresponsable”.

“La irresponsabilidad era la bandera con la que navegaban en el mundo de la televisión", sostuvo.

"Ayer, cuando vino Janet Barboza, encasilló todo en algo básico [cirugías]. Esto llegó a un nivel que nunca debió de llegar [...] No la boté, contuve mis ganas de botarla del set. Esta es mi casa y te puedo botar. Así como te invité, te puedo desinvitar”, agregó.

Como se recuerda, fue el último lunes que Magaly Medina entrevistó a Janet Barboza sobre la cancelación del programa “Válgame”. La conversación se convirtió en un airado debate en vivo.

Tras la emisión de un informe, la popular ‘Rulitos’ le dijo a Medina lo siguiente: “Bien fresca eres para decirme a mí o adjudicarme cosas cuando tú eres la maestra en cirugías. La animadora que tiene más cirugías en la televisión eres tú, y lo sabes”.

“A ti te dicen ‘Retoquitos’, a mí no”, contestó Magaly Medina, quien le pidió que muestre pruebas de las cirugías que se realizó.

Tras lo ocurrido, Barboza usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a todos sus seguidores. “El que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode y no se muere por ser el centro de atención”, escribió.

