Magaly Medina volverá hoy a su espacio en ATV a las 9:45 de la noche para estrenar la segunda temporada de su programa de espectáculos, espacio donde ha compartido varios ‘ampays’ de la farándula local.

La noticia la dio a conocer el 5 de enero en su cuenta de Instagram. Afirmó que “la maldad no se ha ido”, en un video donde hacen referencia a una imagen maligna que se encuentra en los estudios de ATV.

Sergio George en vivo

Hoy Magaly Medina publicó un adelanto de su primer programa en 2020. Mostrará videos de la reconciliación de Claudia Díaz y Pedro Gallese, pese al ‘ampay’ con una joven. Además, se dio a conocer que el productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, estará en vivo.

“Magaly, has atacado a Yahaira, has cuestionado mi trabajo. Esta noche dímelo cara a cara, se va a acabar todo. 'Cheers to you, my friend (salud, mi amiga)”, se oye decir al famoso productor a la presentadora de televisión en un adelanto sobre el programa de hoy.

Las vacaciones de Magaly Medina

La popular “Urraca” se dio unas vacaciones al lado de su esposo, Alfredo Zambrano, en Tailandia. Exactamente en las islas Phi Phi. Estuvo casi una semana en las paradisíacas playas del país asiático.

Cabe destacar que durante su etapa de descanso se conoció que la Sala Penal le abrió un proceso por el caso de Jefferson Farfán, a quien acusó en su programa de “cornudo” y “santo cachón”.