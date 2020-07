A través de su cuenta oficial de Instagram, Magdyel Ugaz compartió un extenso mensaje en el que reveló que en un futuro desea convertirse en madre, por ello, decidió someterse a un procedimiento para congelar sus óvulos.

“Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba”, inició. Magdyel Ugaz, quien este 13 de julio cumplió 36 años, reveló que a su edad ha decidido reaprender y no cumplir con las expectativas de la sociedad porque es “agotador”.

“Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos) he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador, mucho más, cuando aparecen esas preguntas ¿cuándo te vas casar? ¿Cuándo vas tener hijos? ‘Cuidado que se te pasa el tren’, desde ese lugar no había espacio, para mirar qué realmente quiero yo para mí”, agregó.

La artista peruana reveló que se sinceró con ella misma y concluyo que sí desea convertirse en madre; sin embargo, no en este momento de su vida. “De repente apareció la pregunta, ¿Quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más”, manifestó.

“Hoy en mi presente no lo veo, pero que podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo. Agradezco a la clínica por haberme acompañado en este proceso con tanto amor, con tanto cuidado, a mi doctor”, añadió.

“AHORA SÍ BIENVENIDOS 36. PODEMOS BAILAR A NUESTRO PROPIO RITMO”, fue la frase con la que finalizó su mensaje.

En solo unos minutos su publicación alcanzó más de 8 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos han aplaudido su decisión. “De eso se trata haz lo que tú quieras”, “Exacto, totalmente de acuerdo contigo Magdyel. A disfrutar de ti sin los apuros de la sociedad”, “Me encanto leer cada una de las palabras que has puesto, una decisión admirable”, “Bendiciones”, son algunos mensajes que se leen junto al post.

