“Makanai: La cocinera de las maiko” es una nueva serie japonesa de Netflix que llegará a la plataforma de streaming el jueves 12 de enero. Vale precisar que esta producción es una adaptación live-action de la serie anime “Maiko-san Chino makanai-san”.

A lo largo de 9 capítulos, la ficción creada por Hirokazu Koreeda narra la historia de dos amigas que se mudan de Aomori a Kyoto, soñando en convertirse en “maikos” (aprendices de geisha). El tiempo pasa y Sumire alcanza su objetivo; mientras que Kiyo acaba trabajando en la cocina del lugar.

¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de “The Makanai: Cooking for the Maiko House”? A continuación, te contamos quién es quién en la serie de Netflix producida en Japón.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MAKANAI: LA COCINERA DE LAS MAIKO”?

1. Nana Mori como Kiyo

Kiyo Nozuki es una de las protagonistas de la historia, quien aún no se ha convertido en maiko debido a su personalidad y falta de talento. Sin embargo, tiene la oportunidad de ser la cocinera de la Maiko House.

La actriz que la interpreta es Nana Mori, famosa por el programa “Kono Koi Atatamemasu ka” y la película “Liar × Liar”.

2. Natsuki Deguchi como Sumire

Sumire Herai es la amiga más cercana de Kiyo. Se convirtió en maiko, ya que se cree que es un “talento de una vez en un siglo” y trabaja bajo el nombre de Momohana.

Natsuki Deguchi le da vida a este personaje. Ella ha trabajado previamente en los proyectos “Girl Gun Lady” y “First Kiss Boys”.

3. Aju Makita como Ryо̄ko

Ryо̄ko es la hija de Asuka, la dueña de la Maiko House. La artista que la interpreta es Aju Makita, quien ha participado antes en las producciones “If My Wife Becomes An Elementary School Student” y “Madres verdaderas”.

4. Keiko Matsuzaka como Chiyo

Chiyo es la antigua propietaria de la Maiko House, que aún juega un papel clave en su funcionamiento. Keiko Matsuzaka le da vida a este personaje. Ella tiene en su filmografía obras como “La Marche de Kamata” y “Runin: Banishe”.

5. Ai Hashimoto como Momoko

Momoko es la Geiko más popular en la ficción. Es interpretada por Ai Hashimoto, actriz y modelo japonesa que ha sido parte del reparto de “Home Tutor” y “Amachan”.

Intérpretes que completan el elenco de “Makanai: La cocinera de las maiko”:

Mayu Matsuoka como Yoshino, una antigua compañera de clases de Momoko.

como Yoshino, una antigua compañera de clases de Momoko. Takako Tokiwa como Asuka, la gerente de Maiko House y madre de Ryо̄ko.

como Asuka, la gerente de Maiko House y madre de Ryо̄ko. Kenta Nakawatari como Deguchi, un amigo de infancia de las protagonistas.

como Deguchi, un amigo de infancia de las protagonistas. Momoko Fukuchi como Tsurugoma, una maiko sénior de Kiyo y Sumire.

como Tsurugoma, una maiko sénior de Kiyo y Sumire. Lily Franky como Ren, el camarero de la casa.

como Ren, el camarero de la casa. Yukiya Kitamura como Takeshi Ishida, un hombre que cuida a las maiko.

como Takeshi Ishida, un hombre que cuida a las maiko. Kotoko Wakayanagi como Kikuno, una maiko sénior.

como Kikuno, una maiko sénior. Toshinori Omi como Ryu Seino, un camarógrafo.

como Ryu Seino, un camarógrafo. Keiko Toda como Kimie Sakurai, que enseña a bailar a las maiko.

como Kimie Sakurai, que enseña a bailar a las maiko. Kayoko Shiraishi como la abuela de Kiyo que vive en Aomori.

como la abuela de Kiyo que vive en Aomori. Arata Iura como Masahiro Tanabe, un arquitecto que lleva muchos años enamorado de Azusa.

como Masahiro Tanabe, un arquitecto que lleva muchos años enamorado de Azusa. Kairi Jyo como Kenta Nakanowatari.

como Kenta Nakanowatari. Kotona Minami como Kotono.

como Kotono. Kanji Furutachi como Kanjiro Furutachi.

¿CÓMO VER “MAKANAI: LA COCINERA DE LAS MAIKO”?

“Makanai: La cocinera de las maiko” estará disponible en Netflix desde el 12 de enero de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming. Accede desde este enlace.

