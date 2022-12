Desde sus primeras apariciones en el rap español junto a DJ El Cuervo, pasando por su exitoso Disco de oro por “Lujo ibérico” hasta su unión a Universal Music y Premios Grammy, La Mala Rodríguez se ha convertido en la cantante urbana más importante en la historia de España.

Para conseguirlo, la cantante ha apostado por nuevos estilos musicales, los cuales ha fusionado con la música urbana que la apasiona, empleando ritmos como el flamenco, el Rhythm and blues (R&B) y el rap en un producto que la llevo a marcar un récord en ventas.

A esto se le suma la gran popularidad de la celeb de España, sobre todo en redes sociales, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y sus videos bordean las 210 millones de reproducciones en su perfil de YouTube.

La Mala Rodríguez (Foto: malarodriguez / Instagram)

¿QUIÉN ES LA MALA RODRÍGUEZ?

Mala Rodríguez es una cantante y compositora española de rap, considerada la más importante en el género gracias a sus 200 mil copias certificadas vendidas.

Nacida el 13 de febrero de 1979, tuvo su primer acercamiento a la música al juntarse con jóvenes artistas del Polígono de San Pablo e iniciando su carrera al lado de DJ El Cuervo, con quien llegó al sello Zona Bruta, uno de los más respetados del país en el género y propiedad de Warner Music, con la cual tendría algunas diferencias, por la que cambiaría a Superego.

“Desde niña me he fascinado por lo que escuchaba. Siempre he tenido una determinación muy fuerte”, indicó

Con el paso de los años, la cantante completaría colaboraciones con importantes exponentes de la música urbana, como Tego Calderón y el duo puertorriqueño Calle 13, así como Julieta Venegas y Raymundo Amador. Esto no quedaría ahí, pues luego se uniría a artistas como Juan Magan y Guaynaa.

¿Cómo se llama “La Mala” Rodríguez en realidad?

La cantante y compositora nacida en Jerez de la Frontera, Cádiz, fue registrada como María Rodríguez Garrido.

Pese a la similitud entre su nombre real, María, y su apodo, “Mala”, la artista ha descartado en varias ocasiones que se deba a una deformación del primero, sino a un mote que le otorgó un familiar.

¿Por qué el apodo de “La Mala” Rodríguez?

De acuerdo con la cantante, esto tiene que ver con su personalidad y determinación, algo que notó una de sus tías, quien le dijo que era “mala”, debido a su forma de enfrentar las dificultades.

“Me lo puso mi tía Sario porque decía que era muy mala en mi adolescencia. Muy brava. Entonces, un día decidí que ese sería mi nombre de guerra. En realidad no era tan mala, solo que soy sincera y creo que tenemos que seguir siéndolo”; le reveló a Divinity.