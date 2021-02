“Malcolm y Marie” es una película dirigida por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya y John David Washington. El drama romántico de Netflix, que se estrenó el 5 de febrero de 2021, se centra en un cineasta y su novia, quienes deben redefinir su relación tras volver a su residencia temporal después del estreno de su aclamada cinta.

En lugar de celebrar el logro, Malcolm y Marie empiezan a discutir por algunos problemas que ponen a prueba la solidez de su amor, y de pronto la noche cambia por completo. Mientras esperan que se publiquen las criticas oficiales, el director nota que su novia está enojada.

Aunque al principio lo niega termina por confesar el motivo de su mal humor: Malcolm no le agradeció ni mencionó en su discurso. Esto desencadena una pelea que dura toda la noche y en la que ambos se acusan de diferentes cosas.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “MALCOLM Y MARIE”?

Marie lo acusa de inspirarse en su problema con las drogas y su intento de suicidio para crear la historia de Imani, y no darle crédito. Le grita que no podrá crear más cosas similares porque no conoce el mundo que retrató en su cinta, que a diferencia de otros directores con los que es comparado él no tiene una verdadera historia de superación.

En venganza Malcolm le asegura que no solo se basó en ella también se inspiró en otras exnovias con problemas psicológicos, le nombra a cada una de ellas. Además, le reclama por no perseguir su sueño de convertirse en una actriz, y le reprocha por arruinar la que debía ser una noche de celebración.

Finalmente, se publica la reseña y a pesar de que es positiva, Malcolm la desprecia al igual que a “la dama blanca del LA Times”. Todo ese drama provoca que la pareja vuelva a estar en paz y se olviden de los problemas, al menos por unos momentos.

Sin embargo, cuando Malcolm regresa del baño Marie le pregunta por qué no la escogió para interpretar a Imani y la pelea empieza otra vez. Después de una breve, pero muy buena demostración de Marie, el romance reaparece, no obstante dura muy poco.

Una vez más la pareja discute sobre la película y sobre su relación. Finalmente, Marie le explica que no solo está reclamando un agradecimiento por su colaboración en la película sino por todo lo que hace por él.

Malcom y Marie discuten prácticamente todo la noche (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “MALCOLM Y MARIE”?

“Malcolm y Marie”, la nueva película del creador de “Euphoria” Sam Levinson, muestra la pelea de una pareja que a pesar de todas las cosas hirientes que se dicen todavía se aman. Mientras Malcolm le recuerda su pasado a su novia y le saca a en cara sus otros amoríos, Marie intenta que él comprenda que ambos se han sacrificado por su relación.

Marie le hace ver que ella busca constantemente ser la mejor novia para él, pero Malcolm no hace lo mismo. Entonces, si él no se da cuenta de que puede ser mejor no se esforzara por Marie. Malcolm parece comprender la situación y le dice que la ama, pero es probable que tengan más problemas similares en el futuro.

¿Malcolm y Marie permanecerán juntos a pesar de las discusiones? (Foto: Netflix)