Ellen DeGeneres es considerada como una de las comediantes y presentadores de TV más influyente de Estados Unidos, pero una denuncia de maltrato laboral podría acabar con la imagen de este personaje y sobre todo de su show, el cual esta al aire desde hace 17 años.

Los empleados de su exitoso programa, The Ellen DeGeneres Show han revelado que existe un “ambiente tóxico de trabajo” en el set. De acuerdo con 10 ex empleados y un empleado actual que mantuvo su nombre en anonimato declaró a Buzzfeed News, que el show está lleno de favoritismo por parte de los productores ejecutivos y también de microagresiones y racismo.

Esta no sería la primera vez que se habla de estos problemas, ya que hace unos meses la influencer de maquillaje Nikkie fue invitada al programa de DeGeneres y ella aseguro que pasó un mal momento cuando Ellen le negó el saludo al terminar la entrevista y que, si bien se sintió honrada de ser parte del programa, la experiencia fue fría y distante.

Desde aquel momento, fueron muchos los que se sumaron a las denuncias en contra de Ellen DeGeneres y sin duda este sería uno de los peores momentos de la presentadora de televisión.

¿QUÉ HAN DICHO LOS EX TRABAJADORES DE ELLEN DEGENERES?

Los ex empleados hablaron de todo lo que pasa en las largas horas de grabación en el set. “La gente se enfoca en los rumores sobre cómo Ellen es mala y todo eso, pero ese no es el problema”, dijo un empleado. “El problema es que estos tres productores ejecutivos que dirigen el programa están a cargo de muchas personas y son quienes hacen la cultura y están exponiendo esta sensación de acoso y maldad. Sienten que todos los que trabajan en The Ellen Show tienen suerte para trabajar ahí: ‘Entonces, si tienes un problema, debes irte porque contrataremos a alguien más porque todos quieren trabajar aquí’”, agregó.

Por si eso no fuera suficiente, una ex empleada de color aseguró que fue víctima de microagresiones y de comentarios racistas en el set, incluso de un productor de alto nivel que le dijo a ella y a otro empleado de color: “Oh, vaya, ambas tienen boxer braids; Espero no confundirnos “.

También dijo que un escritor le dijo en una fiesta: “Lo siento, solo sé los nombres de las personas blancas que trabajan aquí” mientras otros compañeros se rieron. Además, explicó que la reprendieron por pedir un aumento y por solicitar capacitación de diversidad e inclusión para el personal. “Siento que no estoy sola en esto. Todos sentimos esto. Nos hemos sentido así, pero he tenido demasiado miedo de decir algo. porque todos saben lo que sucede cuando dices algo como una persona negra. Estás en la lista negra”, añadió la ex empleada.



Por si eso no fuera suficiente, otra ex empleada dijo que la despidieron tras haber pedido un mes para recuperarse de un accidente automovilístico.

“Contratan a personas que tal vez no tienen experiencia sobre cómo es en realidad un ambiente de trabajo funcional y no tóxico, o alguien que solo quiere estar en esa atmósfera tan mala que lo tolerarán”, comentó un ex empleado. “Se alimentan de eso, como, ‘Esta es Ellen; esto es tan bueno como se pone. Nunca encontrarás nada mejor que esto’”.

