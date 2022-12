El cantante Maluma se ha convertido en uno de los principales exponentes en la música urbana de América Latina, llevando su fama hasta Estados Unidos, donde también es querido y muy respetado. En sus años de carrera profesional, el colombiano supo salir desde abajo hasta ser reconocido como lo es ahora, lo cual es un gran logro para él que debe ser siempre recordado y celebrado.

Este año, a finales de abril, Maluma hizo precisamente ello: celebró. Y es que organizó un espectacular concierto para festejar sus 11 años de carrera profesional en la música y el lugar elegido fue Medellín, su ciudad natal que lo albergó en sus primeros pasos en este complicado mundo, así como en su infancia y adolescencia. Allí creció y tenía que devolver a esa tierra un espectáculo de primera.

El evento se realizó según lo planeado y sí, fue un show de principio a fin con invitados de lujo de por medio, pero el punto más alto de todos fue, sin duda, cuando Maluma invitó al escenario a Madonna, artista estadounidense de un prestigio y fama a niveles estratosféricos, por lo que causó un shock total cuando apareció en Medellín.

Los dos cantantes mantienen una estrecha relación de amistad y también grabaron juntos una canción que se llama “Medellín”, lo cual nos haría creer que la invitación de Maluma a la “Reina del Pop” sucedió de forma totalmente orgánica y que todo se realizó de manera sencilla, pero no fue así, sino todo lo contrario.

Para que Madonna llegue hasta Colombia, específicamente a Medellín, se tuvo que realizar una enorme gestión que estuvo por desmoronarse faltando tan poco, pero el mismo Maluma tomó cartas en el asunto para que ella pueda llegar hasta el concierto realizado el 30 de abril del presente año.

Maluma y Madonna en un concierto en Medellín realizado el 30 de abril de 2022 (Foto: AFP)

¿QUÉ TUVO QUE HACER MALUMA PARA QUE MADONNA VAYA A MEDELLÍN?

En octubre de 2022 se publicó una entrevista de Maluma con Filo News, en la que se hablan de bastantes puntos, pero unos cuantos minutos se centran en el concierto realizado en el estadio Atanasio Girardot en abril y fue allí que se menciona a Madonna y lo sorprendente que fue verla allí.

Maluma, con total confianza, empieza a contar todo lo que pasó para que Madonna llegue a Medellín para presentarse en el show, el cual era el más importante de toda su vida por lo que representaba celebrar sus 11 años de carrera musical al lado de sus paisanos en Medellín, ciudad en la que nació, creció y empezó a hacerse famoso.

Madonna canceló su presencia al concierto

Todos nos podemos imaginar lo complicado que fue hacer las gestiones y cumplir con los gustos de la estadounidense, pero en realidad fue mucho más difícil de lo que uno puede pensar. Y es que, faltando quince días para el día del evento, ella canceló, así que ya no se iba a presentar en el evento.

El artista colombiana indicó que habían acordado esa participación juntos desde hace un año y que todo se mantenía firme conforme pasaron los meses, pero sorpresivamente canceló su asistencia, poniendo en riesgo el evento, aunque él tenía claro que el show se iba a realizar con o sin ella.

“Estuvo muy complejo, estuvo muy difícil, pues faltando 15 días ella me canceló. Yo le había dicho con un año de anticipación y me dijo que sí; a los seis meses volvimos a hablar y dijo que seguíamos firmes y a los 15 días me canceló”, contó Maluma.

¿Qué hizo Maluma?

El colombiano, de acuerdo a lo que cuenta, apeló a su amistad con Madonna para llamarla por teléfono y pedirle que reconsidere su idea, aunque sí estaba molesto porque no consideraba justa la decisión de ella faltando tan poco para un evento que era el más importante de su vida.

Una vez que le contestó el teléfono, Maluma procedió a convencerla para que cambie de idea, pero no con tonos negociadores, pues él mismo reveló que tuvo que rogarle para que acepte viajar a Medellín y ofrecerle varias cosas, incluyendo la perfección total en el evento, lo cual estaba asegurado con la presencia de los productores de Justin Bieber y Kanye West como encargados de todo.

La “Reina del Pop” finalmente aceptó la propuesta y viajó a Colombia para presentarse en el Atanasio Girardot, en lo que fue una noche mágica y cargada de muy buena música.

“Le hablé con toda la seriedad, le dije: ‘te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón. Yo te mando mi avión, lo que necesites te lo doy, por favor’. Me dijo: ‘te llamo en un momento’. Yo no sabía ni qué pensar. Después aceptó y me advirtió que todo estuviera perfecto y que fuera un éxito. Trajimos a Madonna a Medellín y se hospedó en mi casa”, comentó el colombiano