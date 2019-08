Yanjana Gutiérrez, la joven colombiana que es confundida con Maluma | Fotos

La doble de Maluma. Así es como miles de usuarios de las redes sociales – principalmente en Instagram – conocen a Yanjana Gutiérrez, una joven colombiana que hace unos años saltó a la fama luego que le hicieran notar que se parece físicamente al intérprete de Felices los 4.

Oriunda del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, Yanjana, de 23 años, no se dedica a la música, sino a realizar tatuajes. En mayo de 2017, en una entrevista concedida al diario El Universal, la joven dijo que aunque está acostumbrada a que la comparen con Maluma, prefiere que la gente la conozca por quien ella es.

“Para mí, parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones”, indicó Yanjana, cuyo amor por los tatuajes le ha llevado a realizarse más de 20 de estos en su propio cuerpo.

Yanjana, la joven colombiana a la que confunden con Maluma | Foto: @yanjana_ Foto: @yanjana_

Aunque no lo conoce en persona, a la joven no le desagrada la idea de encontrarse cara a cara con su famoso compatriota. “Sería chévere verlo cerca, y por qué no, tomarnos una selfie”, indicó en su momento.

En mayo de 2017, Maluma, durante una entrevista con Univisión antes de los Premios Juventud, dijo que sí había visto las fotos de Yanjana, aunque no la conocía personalmente. El cantante no dudó en mandarle un saludo a su compatriota:

Yanjana es conocida en Instagram como la doble femenina de Maluma | Foto: @yanjana_ Foto: @yanjana_

“No la he conocido, me gustaría conocerla, le mando un beso y lo más bonito es que es de mi tierra, Colombia. Le mando un beso muy especial”, dijo Maluma en el mensaje que le envió a su ‘clon’.