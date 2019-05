Así agradeció Maluma la gran acogida de su nuevo álbum “11:11” | FOTOS

El cantante colombiano Maluma realizó una gran fiesta en vísperas del lanzamiento de su cuarto álbum, “11:11”, el cual contiene 16 temas que resaltan la evolución musical del artista de 25 años.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Felices los 4” y “Mala Mía” compartió algunas fotografías de lo que fue su celebración y acompañó las imágenes con un sentido mensaje de agradecimiento.

“Ayer fue el lanzamiento de mi disco 11:11 y acá les resumo un poco la noche... Gracias a mi familia, amigos, equipo de trabajo por ayudarme a cumplir mis sueños y ser parte de todo esto”, manifestó el cantante colombiano.

“No me canso de agradecer a Dios y al universo por entregarme tantos momentos inolvidables. 11:11 está afuera y si no lo has escuchado no estás en Naaaaa. LOS AMO”, agregó Maluma en su mensaje.

El nuevo trabajo discográfico, que a partir de este viernes estará disponible en tiendas y plataformas digitales, cuenta con una nueva colaboración con Madonna en la canción "Soltera”.

Cabe señalar que “11:11” también incluye temas propios como colaboraciones junto a Nicky Jam, Farina, Ozuna, Ricky Martin, Ty Dolla $ign, Zion & Lennoz y Sech.