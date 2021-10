No cabe duda de que Maluma se ha convertido en uno de los cantantes de reguetón preferidos del momento, aunque su fama creció desde 2011 en su natal Colombia, el cafetero ha sabido hacerse un nombre en la industria musical, donde tiene millones de seguidores en todo el mundo. Muestra de ello, es el gran recibimiento que tuvo en su gira en Estados Unidos, país donde además de deleitar a su público, reveló que casi pierde la vida.

Precisamente, durante su concierto en Orlando, Florida, dio a conocer que este evento pudo haberse cancelado debido a que estuvo a punto de morir. Confesión que dejó boquiabiertos a todos los presentes y medios del espectáculo. A continuación, te contamos la experiencia de que vivió el medellinense.

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE DE MALUMA?

Según contó Maluma, el hecho ocurrió en el estado de Georgia, justo antes de embarcarse en un vuelo a Florida. “Antes de venir aquí a Orlando hubo un accidente de un avión antes del mío, del cual lastimosamente todos los pasajeros murieron”, comenzó narrando.

Tras ello lanzó una reflexión. “Quiero dedicarle este momento a esas personas que iban en ese avión porque quizás, de pronto, me salvaron la vida al morir. Espero que no sea demasiado tarde para decirles cuánto los quiero y ustedes también tomen ese consejo: Si tienen a esa persona que tanto aman, díganle en este momento cuánto la quieren, abrácenla, porque quizás para mañana sea demasiado tarde”, dijo en pleno concierto, cuyas imágenes fueron emitidas en el programa “Sale el sol”.

Pero eso no quedó ahí, pues el artista de 27 años agradeció por seguir con vida para continuar haciendo lo que le gusta. “Hoy estoy aquí frente a ustedes, gracias a Dios. Yo no sé si ustedes creen en Dios, en las disidencias o lo que sea, pero definitivamente hoy estoy aquí con ustedes, gracias al man de arriba”, manifestó señalando con la mano hacia el cielo.

MALUMA ENVUELTO EN UNA POLÉMICA

Maluma fue duramente criticado tras haberse viralizado un video en el que lanza un manotazo a un fanático en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En las imágenes se aprecia el brazo del cantante colombiano siendo sujetado por un hombre de polera blanca que se encuentra de espaldas, pese a los esfuerzos de su seguridad para que lo suelte, el muchacho sigue cogiéndolo, por lo que el cantante reacciona violentamente.

“My friend, I’m sorry”, se escucha repetir constantemente al sujeto, intentando disculparse con la estrella latina, quien evidentemente molesto y fastidiado por lo ocurrido procede a subir a la camioneta que lo estaba movilizando.

EL CANTANTE SE PRONUNCIA

Tras lo ocurrido, el intérprete de “Hawái” compartió unos videos en sus Stories de Instagram para pronunciarse sobre lo ocurrido y lejos de reconocer que su reacción no fue la mejor, justificó lo que hizo. “Oigan y ya saben por ahí, pa’ que no cojan a la gente duro, ya saben lo que les puede pasar. Yo amo su cariño mi gente siempre, que me den besos, abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se pasan de la línea, que sobrepasan. Y cuando a uno lo agarran duro de la mano, eso a cualquier persona le incomoda, sea famosa a no”.

Prosiguió: “Así que pediría yo que hay que ser un poquito más respetuosos y medirnos un ‘triz’. Pero yo amo ese cariño que ustedes me dan, de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón. Quede como enseñanza, para que no agarren a la gente del brazo duro. Demuestren el cariño y el amor, hay muchas maneras, pero de esa no es. Los amo”.

El cantante colombiano Maluma asiste a los MTV Video Music Awards 2018 en el Radio City Music Hall el 20 de agosto de 2018 en la Ciudad de Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)