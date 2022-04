En los últimos años, Juan Luis Londoño Arias, Maluma, se ha convertido en uno de los artistas urbanos más importantes, además de conseguir dar el salto a la gran pantalla siendo parte de “Cásate conmigo”, la cinta donde comparte roles con Jennifer López y Owen Wilson.

Precisamente, el cantante colombiano se presentó recientemente en El hormiguero para presentar su gira internacional titulada “Papi Juancho Maluma World Tour 2022″ y conversar sobre algunos de sus próximos proyectos.

En la conversación con Pablo Motos, el intérprete de “Sobrio” reveló, además, que hasta en dos ocasiones ha rechazado participar en las producciones de Netflix.

¿POR QUÉ MALUMA RECHAZÓ A NETFLIX?

A pesar de no contar con experiencia en la actuación, siendo Cásate conmigo la primera aparición del colombiano en una película, el artista detrás de “Pretty Boy, Dirty Boy” confesó que la cinta no fue la primera oferta que ha tenido.

Aunque la actuación era un campo que le llamaba la atención, decidió rechazar dos proyectos de Netflix. “Siento que lo tenía como en el ADN y no lo había explorado”, indicó refiriéndose a la interpretación.

De acuerdo con el artista urbano, el servicio de streaming le hizo un par de propuestas, pero que las rechazo, pues los scripts no le gustaron y decidió esperar una mejor propuesta, la cual llegó en forma de Jennifer López.

“Me dijo que quería que estuviera con ella y con Owen Wilson”, aseguró el cantante, quien se mostró feliz con su decisión de rechazar a la gran N roja. “Así, mi primer proyecto fue una película de Hollywood y lo haría un millón de veces más”, contó.

MALUMA Y JENNIFER LÓPEZ EN VIVO

Durante la cinta se observa una escena correspondiente a un concierto del personaje de Maluma, la cual, según reveló el cantante de 28 años, fue grabada de una presentación en el Madison Square Garden, e incluso compartió roles con JLo.

“Cuando grababa la película en Nueva York le dije a Jennifer que tenía un concierto y se les ocurrió la idea de grabar una parte en mitad del concierto, cuando cantaba con ella. Era mucha presión porque el lugar siempre me impone, era la primera vez que cantaba con ella y era una sorpresa para el público”, contó.

Para la película "Marry Me", el director Kayt Coiro decidió utilizar famosas locaciones de New York. Foto: Captura de Instagram

Sin embargo, todo ocurrió tan rápido que terminó por olvidar la letra y el equipo de grabación le pidió seguir el teleprónter.

“Cuando empezó a subir Jennifer como una diosa y me acerco a ella, miro la pantalla y estaba apagado. Empecé a cantar, pero se me había olvidado la primera parte de la canción. Ella me tranquilizó y lo sacamos, pero fue horrible”, explicó entre risas.