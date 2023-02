Tuvo que pasar bastante, pero al final se dio: la colombiana Karol G acabó de estrenar su nuevo álbum llamado “Mañana será bonito” en todas sus plataformas musicales. Vale decir que, además del icónico tema “TQG” con su compatriota Shakira, también posee sencillos con artistas internacionales como Sean Paul, Carla Morrison, Quevedo, Romeo Santos y el mismísimo hermano de Billie Eilish.

Luego de darse un descanso merecido por la exitosa gira del 2022, la popular “Bichota” volvió a alegrar a sus fanáticos y seguidores tras estrenar “Mañana será bonito”, su más reciente recopilación musical que pretende demostrarnos lo último de su vida privada y amorosa.

Karol G y Shakira durante el videoclip de "TQG" (Foto: Karol G / YouTube)

Pero, para este nuevo disco repleto de hits y éxitos, la nacida en Medellín tuvo que recurrir al famoso productor Finneas O’Connel para poder trabajar los detalles junto a otras estrellas del habla hispana. Vale decir que el citado realizador musical logró trabajar con la misma discográfica que Billie Eilish, flamante ganadora de 12 Grammys con apenas 21 años.

EL DISCO MÁS PERSONAL DE KAROL G

En diálogo con “The New York Times”, la exnovia de Anuel señaló que este nuevo álbum es de los más personales de su carrera, algo que también le causa cierto miedo demostrar, pues ha cometido múltiples errores y desaciertos a lo largo de su vida.

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me asusta un poco, porque no soy una persona perfecta. Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, aseveró la intérprete de “Provenza”.

Incluso, la propia artista colombiana señaló que “El disco es más Carolina que Karol G”, dando a entender que tal álbum representa el lado más intimista de su vida lejos de los escenarios.

La portada de "Mañana será bonito" (Foto: Universal Music Latin)

Como bien recordamos, la carrera de Karol G saltó al estrellato tras su álbum “KG0516″, el cual le significó una gran exposición mediática y varios millones de vistas en las plataformas digitales, logrando codearse con estrellas de habla hispana como Shakira, Rosalía o Romeo Santos.

Entre esos grandes éxitos se encuentra “Bichota”, “Location” y “Ay! Dios Mío”, los cuales ya sobrepasaron ampliamente los 400 millones de vistas en YouTube. ¡Menudo éxito!

LISTADO DE CANCIONES DE “MAÑANA SERÁ BONITO”

El disco completo de Karol G presenta 17 canciones. El listado es el siguiente:

“Mientras me curo del cora” - Karol G.

“X si volvemos” - Karol G y Romeo Santos.

“Pero tú” - Karol G y Quevedo.

“Besties” - Karol G.

“Gucci los paños” - Karol G.

“TQG” - Karol G ft. Shakira

“Tus gafitas” - Karol G.

“Ojos ferrari” - Karol G, Justin Quiles, Angel Dior.

“Mercurio” - Karol G.

“Gatúbela” - Karol G, Maldy.

“Kármika” - Karol G, Bad Gyal, Sean Paul.

“Provenza” - Karol G.

“Carolina” - Karol G.

“Dañamos la amistad” - Karol G, Sech

“Amargura” - Karol G

“Cairo” - Karol G, Ovy On The Drums

“Mañana será bonito” - Karol G, Carla Morrison

¿CÓMO OÍR EL NUEVO DISCO DE KAROL G?

El disco ya se encuentra disponible en las plataformas musicales como Spotify y Music Apple, además de la gigante YouTube desde este 24 de febrero a las 12:00 horas.

Karol G y su nuevo álbum 'Mañana será bonito' ya puede ser adquirido por todos los seguidores de "La bichota" (Foto: Universal Music)

Además, podrás obtener el CD físico y el álbum virtual a través de shopkarolg.com. Los precios iniciales van de 7.99 a 9.99 dólares americanos. ¿Ya pediste el tuyo?