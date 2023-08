Después de haber tenido comentarios sobre la comida mexicana, los hermanos Martínez e integrantes de ‘Yahritza y su Esencia’ se han visto envueltos en una gran polémica sobre la presunta manera en la que reniegan de sus orígenes. Y es que, si bien estos músicos son originarios de Estados Unidos, sus padres son mexicanos de nacimiento.

El cargamontón hacia estas personalidades ha sido tanto, que incluso otras celebridades salieron a dar sus puntos de vistas sobre las afirmaciones; sin embargo, el que parece haberse cansado de las críticas ha sido Mando, el hermano mayor de la agrupación, ya que, apareció en TikTok para responder algunas de las dudas de sus fanáticos.

Le sobra humildad

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de videos cortos, el joven fue recriminado por su presunta falta de humildad por una internauta, provocando así la indignación de él. Mando le pidió a esta persona no hablar sobre ser humilde, ya que, las personas que más aseguraban serlo eran las que más carecían de esta cualidad.

“Saraí, ni me conoces para decir que ser más humilde, ni hables de la humildad por favor, Saraí, porque los que hablan más de la humildad son los que no tienen ni una gota. Los que son humildes no lo tienen que decir para que lo note la gente”, dijo para asegurar que nadie podía juzgar su aparente falta de humildad, puesto que, no conocían su vida privada.

Asimismo, se animó a hablar sobre cómo mucha gente que ni siquiera gozaba de su música se había tomado el tiempo de juzgarlos, asegurando que ellos hacían que su imagen se vuelva más popular. Finalmente, se mostró muy tranquilo al intercambiar ideas con sus fanáticos, a pesar de la ola de comentarios negativos que recibió junto a sus hermanos.

No los perdonan

Cabe mencionar que, si bien estos jóvenes emitieron un video de disculpa, las personas quedaron muy tocadas al entender que estaban renegando de sus raíces. “Estamos agradecidos, pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”, dijeron hace unos días.

