Mane y Jawy son la pareja más famosa y polémica de Acapulco Shore y luego de muchos años de noviazgo, se acaban de comprometer. Manelik González viajó junto a sus amigos a Colombia para festejar su cumpleaños número 31, pero lo que nunca imaginó es que Luis Alejandro Méndez la sorprendería con un anillo de compromiso.

Los chicos realitys organizaron una exclusiva y lujosa fiesta para celebrar el onomástico de la también empresaria, pero lo que nadie imaginó es que sería el escenario perfecto para que Jawy se arrodillara frente a ella y le pidiera matrimonio frente a muchos de sus amigos más cercanos.

A través de las redes sociales, se dejaron ver varios videos del momento exacto en que el también cantante le entrega el anillo a Mane y minutos después de la pedida de mano, la joven también compartió la buena noticia por el mismo medio: “Me dijo que era por mi cumpleaños, pero me engañó porque no sólo me dio la sorpresa de mi cumpleaños sino que...”, pronunció al presumir su anillo.

Mane se comprometió con Jawy en medio de su fiesta de cumpleaños número 32 (Foto: Instagram/Manelyk)

No cabe duda que el amor entre estos dos personajes es más que solida, pero como sucede en toda relación amorosa, las cosas nunca fueron color de rosa, ya que vivieron una intensa relación amorosa a lo largo de estos últimos seis años.

LA HISTORIA DE AMOR DE MANE Y JAWY

Mane y Jawy se conocieron en la primera temporada de Acapulco Shore y fue ahí cuando comenzaron a coquetear. Primero eran tonteos, amistad con derecho a roce, pero luego de un tiempo decidieron formalizar su relación amorosa.

Acapulco Shore estrenará su séptima temporada con el regreso de conocidos personajes (Foto: MTV)

Tan intensa fue la historia de amor que vivieron que anunciaron planes de boda para finales del año 2017. Sin embargo, el cantante comentó en diversas entrevistas que él tenía otros planes y objetivos muy diferentes a los de Manelyk.

La versión que ella cuenta es que después de la ruptura al final de la cuarta temporada del relity show, Jawy mantuvo una relación amorosa con Brenda aunque él lo niega rotundamente, sin embargo, más adelante tuvieron algo.

En medio de esto, ambos cantantes comenzaron a mandarse dardos a través de las canciones que lanzaron y sin duda, esto abrió un gran debate entre los fanáticos de Acapulco Shore.

EL REENCUENTRO

Parecía que todo había llegado a su fin entre ellos, pero en 2019, durante las grabaciones de la sexta temporada del reality, ellos volvieron a retomar el contacto y la historia quedó incompleta, ya que Manelyk tuvo que abandonar el programa para viajar a Chile y ser parte del programa “Resistiré” y fue ahí cuando la relación comenzó a hacerse más solida.

Manelyk y Luis Alejandro se conocieron en 2014 en el reality show Acapulco Shore (Foto: Instagram)

Las reglas del programa chileno dictaron que los participantes tenían oportunidad de hacer una llamada a la semana a la persona que ellos quisieran y fue así que Mane no dudó en comunicarse con Jawy para que le diera fuerzas de seguir en el reality show.

Después de cuatro meses, Mane regresó a México y lo primero que hizo fue buscar a Jawy para poner los puntos sobre la mesa y retomar su relación amorosa.

Ellos decidieron convivir y a lo largo de todo este tiempo, muchos de sus fans han sido testigos del amor, respeto y lealtad que se tienen ambos, así que luego de una intensa relación amorosa, al fin llegarán al altar.