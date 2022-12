Desde que “Manifiesto” llegó a Netflix (luego de ser cancelada por NBC en su tercera temporada), rápidamente se convirtió en una de las series favoritas de la plataforma. La producción creada por Jeff Rake ha estrenado su cuarta temporada, dividida en dos partes y, ahora, los fans esperan que la nueva tanda de capítulos esté disponible cuanto antes para conocer finalmente el gran misterio del vuelo 828. Mientras eso ocurre, más detalles en torno a la historia se van desvelando.

“Manifest”, en su idioma original, sigue a un grupo de pasajeros en un vuelo que desaparece durante cinco años y medio. Al llegar, descubren que sus familias y amigos tienen una nueva vida, lo que provoca dolor familiar e historias de arrepentimiento y traición. Estas personas, además, comienzan a experimentar ‘llamadas’ que les dan visiones del futuro.

La energía revitalizada que rodea a la historia ha hecho que muchos usuarios se pregunten si “Manifiesto” está basada en una historia real. ¿Lo está? A continuación, lo que se sabe sobre la serie de Netflix.

La serie "Manifiesto" es una de las más famosas de los últimos tiempos (Foto: Netflix)

¿“MANIFIESTO” ESTÁ BASADO EN UNA HISTORIA REAL?

En San Diego Comic Con 2018, SYFY le preguntó a Jeff Rake si “Manifest” se basaba en la desaparición del vuelo 370 de Malasia. El creador de la serie compartió que el evento de la vida real tiene un “papel fundamental” en la historia, pero se extrajo principalmente de experiencias personales.

“La verdad del asunto es que pensé en esta idea hace casi 10 años, conduciendo en la minivan con mi familia al Gran Cañón, pensando en la unión y la separación de la familia. La gran idea me golpeó, la lancé. Nadie lo quería”, mencionó Rake.

Asimismo, señaló: “Y luego, siete años después, sucedió Malaysian Airlines y, de repente, esta loca idea se sintió un poco más real y más identificable en el contexto de Malaysian Air. De repente, la gente se interesó”.

¿QUÉ PASÓ CON EL VUELO 370 DE MALASIA?

El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras volaba desde el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur en Malasia al aeropuerto internacional de Beijing Capital en China. El vuelo transportaba 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, todos los cuales se presumen muertos.

Antes de entrenarse en Netflix, "Manifiesto" pasó desapercibida por NBC y fue cancelada en la tercera temporada. (Foto: Netflix)

En 2019, The Atlantic informó que no se implementaron los protocolos adecuados durante la desaparición del vuelo. Descubrieron que los controladores no notificaron a las autoridades de manera oportuna después de presenciar cómo el vuelo desaparecía de sus pantallas de radar.

El medio afirma además que no se contactó al centro de rescate hasta aproximadamente 18 minutos después de que el vuelo desapareciera de su radar. Debido a la continua ineficiencia, la respuesta de emergencia no comenzó hasta aproximadamente cinco horas después, cuando el avión estaba listo para aterrizar.