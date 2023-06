Los últimos episodios de la cuarta temporada de “Manifiesto” se estrenan en Netflix el viernes 2 de junio de 2023 y aunque algunos fanáticos tenían la esperanza de que la popular plataforma de streaming apueste por una quinta entrega de la serie que nació en NBC, ya se confirmó que no será así.

Considerando que el drama sobrenatural creado por Jeff Rake originalmente fue previsto como una producción de seis temporadas, los fans esperaban que Netflix diera luz verde a las temporadas restantes de la serie protagonizada por Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J. R. Ramirez y Holly Taylor.

Por lo tanto, los protagonistas “Manifiesto” tienen una última oportunidad para salvar al mundo del evento apocalíptico que se avecina. ¿Ben y Michaela lograrán guiar a los pasajeros del vuelo 828 con éxito o Angelina completará su nefasta misión?

Ben Stone busca una manera de detener a Angelina en los últimos capítulos de "Manifiesto" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “MANIFIESTO” NO TENDRÁ TEMPORADA 5?

Después de que NBC cancelara la ficción que se centra en los pasajeros y la tripulación del vuelo 828 que reaparece misteriosamente tras haber sido considerados muertos durante más de cinco años, Netflix anunció, para alegría de los fanáticos, que renovaría la serie para una cuarta y última temporada.

Mientras las entregas anteriores contaban con 16 o 13 capítulos, la última tendría 20 episodios divididos en dos partes. La primera se estrenó el 4 de noviembre de 2022 y la siguiente estará disponible en el servicio de streaming desde el 2 de junio de 2023.

Otra razón por la que “Manifiesto” no tendrá una quinta temporada es que los creadores modificaron el final que tenían pensado para una sexta temporada para adaptar la historia a los últimos veinte capítulos.

De hecho, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Melissa Roxburgh, quien interpreta a Michaela, reveló que inicialmente descubrió cómo iba a terminar la serie cuando filmaron algunas escenas de la tercera entrega que debían usarse en la temporada final. No obstante, no cree que esas escenas sean parte de la temporada 4.

“En la tercera temporada nos hicieron filmar parte del final. Fue entonces cuando me enteré. Ni siquiera creo que hayan terminado usando lo que filmamos, pero Jeff decidió que, dado que lo estábamos filmando, nos contaría más sobre lo que estaba pasando. Pero la entrega del guion ha sido la misma para todas las temporadas, los recibíamos una semana antes, por lo que no teníamos los detalles del episodio final hasta que estábamos realmente en el meollo del asunto. Fue tan complejo que incluso mientras filmábamos el final, no teníamos el guion completo”, contó.

Cal es la clave para evitar el apocalipsis en la última temporada de "Manifiesto" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MANIFIESTO” TEMPORADA 4 PARTE 2?

La segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto” se estrenará en Netflix el viernes 2 de junio de 2023, por lo tanto, para ver los últimos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.