Cuando parecía que “Manifiesto” sería cancelada de manera definitiva por NBC tras su tercera temporada, Netflix decidió comprar los derechos de la producción y desarrollar una cuarta y última temporada, la cual le daría final al misterio de los pasajeros del vuelo 828.

Como se recuerda, la serie se basa en los hechos ocurridos durante cinco años, los mismos que la tripulación de un avión permaneció perdida, mientras que los familiares de los desaparecidos han seguido con sus vidas y el gobierno los investiga para saber qué ocurrió.

Estrenada el 2 de junio, la última parte de la cuarta temporada pone fin a la serie, la cual escaló en intensidad con la primera entrega y colocó a la serie como una de las más importantes en el catálogo de Netflix.

Póster oficial de la cuarta temporada de "Manifiesto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON LAS PAREJAS DE “MANIFIESTO”?

Michaela y Jared

Los líos temporales de la trama terminan por hacer que Michaela (Melissa Roxburgh) rechace la propuesta de Jared (JR Ramírez), quien fuese su pareja durante los eventos del Vuelo 828.

La protagonista sabe que este tendrá una hija con Drea (Ellen Tamaki) llamada Hope en la línea de 2024, por lo que le dice que no tienen un futuro y que debe convertirse en padre.

Zeke y Michaela

Cuando parece que el destino de Michaela será uno triste por su ruptura con Jared, esta corre a buscar a Zeke (Matt Long), quien en la realidad de 2013 es conductor de taxis. Aunque inicialmente no se reconocen, la atracción es evidente y deja abierta la posibilidad de un romance fuera de pantallas.

“Él (Zeke) no conoce a esta mujer. Ella sabe todo, pero él no tiene idea de quién es ella. Está en 2013, viviendo su vida. Espero que realmente los conmueva, porque cuando lo leí, cuando Jeff me lo contó, me conmovió hasta las lágrimas”, indicó Long en entrevista a Netflix.

Saanvi y Alex

En medio de los líos entre los protagonistas, la investigadora médica Saanvi Bahl conseguirá tratar la enfermedad del hijo de Ben Stone, mientras conecta con Alex.

Melissa Roxburgh y J.R. Ramirez como Michaela Stone y Jared Vasquez, respectivamente (Foto: Netflix)

¿QUÉ DICE LA SINOPSIS DE “MANIFIESTO 4″?

La trama principal de “Manifiesto” gira alrededor de los pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo 828 de Montego Airlines que estuvo desaparecido durante cinco años y el mundo los daba por muertos. Al regresar, todos intentaron continuar con sus vidas; pero era más complicado de lo que pensaban.

En tanto, para la segunda parte de la cuarta temporada de “Manifiesto”, Netflix compartió la siguiente sinopsis. “Angelina ha provocado una devastadora fisura volcánica y el mundo entero vierte su odio sobre los pasajeros del vuelo 828. Estos se ven sometidos a un escrutinio implacable y la imposibilidad de resolver sus llamados sin la supervisión constante del despiadado Registro 828.”, cita la sinopsis oficial.