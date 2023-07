No todo es felicitaciones y halagos para “La Bichota”. Karol G, una de las cantantes latinoamericanas mejor posicionadas en el escenario mundial, también recibe cuestionamientos y/o críticas, y no solo de parte del público, sino de colegas. Ese fue el caso de Manuel Turizo, otro intérprete colombiano, quien se refirió a una canción en colaboración con la artista que nunca vio la luz.

El cantautor de temas como “Una lady como tú” y “Culpables” reveló en una reciente entrevista que trabajó en conjunto con la medellinense, quien hace poco produjo una canción para la afamada película “Barbie”.

No obstante, este dueto musical no terminó en el lanzamiento de una canción, situación que hasta ahora no le queda clara a Turizo, quien sí tiene una teoría de cuál habría sido la razón.

MANUEL TURIZO REVELA QUE GRABÓ UNA CANCIÓN CON KAROL G QUE NUNCA FUE ESTRENADA

En una entrevista con la tiktokera Kuzi, Manuel Turizo fue consultado por las colaboraciones que ha realizado a lo largo de su carrera, a propósito de la canción “Copa vacía”, en la que colaboró con Shakira, su compatriota.

En ese contexto confesó que tuvo la oportunidad de realizar un dúo con Karol G: “Hace varios años yo grabé un tema con Karol, nunca salió, quedó ahí”.

“Todo bien, a veces las personas cuando les llega su momento cambian, no quiero comentar nada más ante el asunto. Igual nunca fuimos lo más amigos ni nada, había una buena vibra, pero las situaciones cambian, yo estoy abierto a trabajar con quien sea, me gusta mucho lo que hace”, admitió Turizo, quien agregó que no está resentido por aquel episodio.

En esa línea, destacó su estilo musical y dijo que las canciones que más le gustan de “La bichota” son “Pineapple” y “Provenza”.

MANUEL TURIZO Y LA RAZÓN POR LA QUE SU CANCIÓN CON KAROL G NUNCA FUE ESTRENADA

El artista, natural de Montería, esbozó una razón por la que quizás Karol G decidió no lanzar el tema que grabaron juntos: el recelo profesional que hay entre propios colombianos.

Turizo indicó que en el mundo de la música del género urbano en Colombia existe la idea entre muchos exponentes que el hacer colaboraciones les resta visibilidad como cantantes solistas, por lo que algunas de las colaboraciones se han hecho más por conveniencia que por la voluntad de ayudar a los demás.

MANUEL TURIZO CONFIESA QUE LLORÓ AL GRABAR “COPA VACÍA”, LA CANCIÓN QUE HIZO CON SHAKIRA

En la misma entrevista, el cantante de “La bachata” aseveró que al momento de grabar “Copa vacía”, el último sencillo que estrenó Shakira, estuvo demasiado conmovido al punto que terminó llorando.

“El tema me movió mucho en el momento de la grabación, lo sentí tanto que empecé a derramar lágrimas mientras lo cantaba... estaba llorando como un niño chiquito”, señaló.