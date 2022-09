El tatuador Manuel Vallicella, recordado por su paso como tronista del programa “Mujeres y hombres y viceversa”, ha fallecido, dejando a sus seguidores totalmente sorprendidos por la noticia, pues fue algo que nadie se lo esperaba.

La celebridad de redes sociales y realities show tenía solo 35 años de edad, por lo que le quedaba toda una vida por delante, lo cual hace que su muerte se convierta en todo un misterio para quienes no fueron cercanos a él.

Es por ello que en esta nota vamos a ahondar un poco más en la información que, de momento, se tiene gracias a las declaraciones de personas que han estado en cada uno de los buenos y malos momentos del muchacho que perteneció a la versión italiana de “Mujeres y hombres y viceversa”.

Manuel Vallicella falleció a los 35 años de edad (Foto: Manuel Vallicella)

¿DE QUÉ MURIÓ MANUEL VALLICELLA?

Manuel Vallicella falleció a los 35 años de edad, pero no por culpa de alguna enfermedad que lo ha aquejado en los últimos años, sino por una decisión propia, según un amigo de él.

El DJ Enrico Ciriaci fue el encargado de dar la noticia, asegurando que todo se trató de un suicidio, según un informe que ha publicado el medio italiano Corriere della Sera.

“Adiós amigo, demasiado buena para esta maldita vida. Roto”, habría escrito Ciriari en sus cuentas de redes sociales.

¿QUÉ PRODUJO ESA DECISIÓN?

No se han conocido los motivos por los que el también influencer decidió quitarse la vida y lo más probable es que ello no se conozca debido a que no dejó ninguna comunicación antes de la fatídica decisión.

Lo que sí se ha conocido es que el joven sufrió la pérdida de su madre en 2019, así que algunos amigos suyos han manifestado su deseo de que se encuentre con ella de manera espiritual.