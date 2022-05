Marc Anthony vive días felices al lado de su novia Nadia Ferreira, la Miss Paraguay 2021, aunque ello no ha impedido que se lleve un rato doloroso en Panamá. El intérprete de “Vivir mi vida” tenía programado un concierto el miércoles 4 de mayo en la capital panameña pero un accidente sobre la hora hizo que el boricua cancele su presentación, así informó la productora encargada de traer al cantante de 53 años.

Todos en Ciudad de Panamá aguardaban que el exesposo de Jennifer López siga con la gira promocional de su nuevo álbum “Pa’lla voy”, disco que fue lanzado en marzo pasado y viene teniendo gran acogida entre los amantes de la salsa moderna.

El espectáculo, que se había cancelado en febrero debido a un repunte de los contagios de coronavirus en el país centroamericano, congregó a varios miles de personas en el estadio de fútbol Rommel Fernández, los mismos que se quedaron con las ganas de bailar al ritmo de sus melodías al enterarse de que Marc Anthony estaba imposibilitado de realizar su show.

El boricua tuvo que disculparse con el pueblo panameño que había agotado las entradas para su concierto (Foto: Marc Anthony / Instagram)

¿QUÉ ACCIDENTE SUFRIÓ MARC ANTHONY EN PANAMÁ?

El presidente de la productora panameña de espectáculos Magic Dreams, David Candanedo, afirmó el jueves 5 que el astro de la salsa sufrió una caída en las escaleras del hotel donde se hospedaba en Panamá y se lesionó la espalda. El hecho revistió cierto cuidado pues necesitó que los paramédicos panameños los asistiesen.

“Este jueves nos informaron que él está bajo un cuadro de dolor importante y será traslado a su ciudad de residencia, que es Miami, para ser evaluado por otros especialistas”, señaló Candanedo, citado por la agencia de noticias AP.

Por su parte, la oficina que representa al cantante emitió un comunicado que fue publicado en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca en el que se confirmó que el percance ocurrió en unas escaleras.

“Marc Anthony tuvo que posponer su concierto en Panamá anoche debido a un accidente en unas escaleras cuando se prepara para su salida”, se lee.

El salsero no ha detallado cuándo retomará su gira promocional de "Pa'lla voy" (Foto: Marc Anthony / Instagram)

MARC ANTHONY HABLÓ TRAS SU ACCIDENTE EN PANAMÁ

Ya en su residencia en Miami, el también exesposo de Shannon de Lima, se dirigió a sus fanáticos desde su cuenta de Instagram. Allí les indicó que se encuentra mejor y que lamenta el haber cancelado su presentación en Panamá.

“Hola, mi gente, les habla Marc Anthony... para decirles que estoy bien, en el proceso de recuperación, no puedo decir que estoy mejor pero estoy en ese proceso. Lamentablemente tuve que cancelar la presentación, algo que no suelo hacer, pero me recuperaré para estar de vuelta pronto y cumplir (con sus presentaciones). Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me desearon una pronta recuperación. El dolor de espalda sigue pero esperamos recuperarnos pronto”, se oye en el video.