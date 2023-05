Completamente feliz, así se encuentra Marc Anthony, quien se convertirá nuevamente en padre, fruto de su matrimonio con Nadia Ferreira. Si bien, esta etapa lo hace soñar, no olvidemos que él ya tiene otros seis hijos producto de sus relaciones anteriores; dos de ellos de la unión con Dayanara Torres. Precisamente, enfocándonos en la familia que tuvo con la Miss Universo 1993, te contamos que gracias a Cristian, el mayor de los dos que tuvieron en 2001 y 2003, ellos se volvieron a encontrar.

Sí, el cantante y la reina de belleza se vieron nuevamente las caras por la graduación de su hijo. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Solamente estuvo el núcleo familiar Muñiz Torres? ¿Alguien más se unió a la celebración? Estas y otras interrogantes te las contestamos a continuación.

Cuando todavía eran una feliz pareja. Marc Anthony y Dayanara Torres se casaron en Las Vegas, en el año 2000. Juntos tienen dos hijos (Foto: Jim Ruymen / AFP)

LA REUNIÓN FAMILIAR POR LA GRADUACIÓN DE CRISTIAN

Cristian es el artista de la familia Muñiz Torres, toda vez que tiene gran talento para los dibujos y las caricaturas. Además de demostrar que es muy creativo y sensible, ha dado un paso importante en su vida: graduarse. Sí, el primogénito de Dayanara Torres acabó en The New School Parsons.

Como este es un acontecimiento muy importante para sus seres queridos, sus padres no dudaron en acompañarlo, al igual que su hermano menor Ryan; es decir, toda la familia estuvo reunida.

La ceremonia de graduación se realizó el 18 de mayo de 2023, fecha en la que el joven se presentó con su toga y birrete. Desde que estaba esperando su turno, sus orgullosos progenitores inmortalizaron el momento con un video. Una vez que fue llamado, subió y recogió su diploma como artista visual, el cual mostró a las cámaras que lo grababan. Las redes sociales de Marc Anthony y Dayanara Torres mostraron las instantáneas del evento.

Cristian Muñiz Torres recibiendo su diploma el día de su graduación (Foto: Marc Anthony y Dayanara Torres / Instagram)

EMOTIVAS PALABRAS DE DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY A SU HIJO

“Demasiadas emociones, mi Kitian [como le dice de cariño]. ¡Lo hiciste! ¡Todo lo que te propones lo logras con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes. Tu talento está más allá de las palabras. ¡Tienes todo y el mundo es tuyo!”, escribió Dayanara Torres en su cuenta de Instagram.

Marc Anthony también celebró el logro de su hijo y le dedicó un mensaje, que también incluyó a Ryan: “Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta, y podemos celebrarte hoy. ¡No podría estar más orgulloso! ¡Mis chicos hermosos! Felicidades CRISTIAN, ¡lo lograste!”.

La reina de belleza al lado de su hijo Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

LA FAMILIA REUNIDA

En la serie de fotos que, tanto Dayanara Torres como Marc Anthony, compartieron se ve a ambos junto al graduado, algunas por separado y otras también al lado de Ryan; es decir, la familia reunida.

Todos lucen muy sonrientes por el gran logro de Cristian, quien vive en Nueva York. Como se recuerda, fue en 2019 cuando la reina de belleza anunciaba que su hijo mayor se mudaba a dicha ciudad para estudiar en la Escuela de Diseño de Parsons, pues buscaba convertirse en artista visual; y lo logró.

El cantante junto a sus dos hijos: Ryan y Cristian (Foto: Marc Anthony / Instagram)

FOTOS DE LA GRADUACIÓN DE CRISTIAN MUÑIZ TORRES

La familia Muñiz Torres celebrando la graduación de Cristian (Foto: Marc Anthony y Dayanara Torres / Instagram)

Toda la familia Muñiz Torres posando por la graduación de Cristian (Foto: Marc Anthony y Dayanara Torres / Instagram)