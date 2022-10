En los últimos meses, Marc Anthony se ha mostrado renovado y lleno de energía, visitando distintas ciudades de América y Europa junto a su prometida Nadia Ferreira, gracias a la gira “Pa allá voy Tour”.

En ese camino se encuentra Maluma, quien viene completando presentaciones como parte de su gira “Papi Juancho”, en la cual interpreta sus mejores temas y realiza colaboraciones con distintos artistas, como “Grupo Firme” y “Karol G”.

Recientemente, ambas celebs coincidieron en Quito y Guayaquil, en Ecuador, donde además de colaborar, se dieron muestras de cariño y respeto que no pasaron desapercibidas por sus seguidores.

Marc Anthony encabeza la gira “Pa’allá voy” (Foto: César Bueno / GEC)

EL ABRAZO DE MALUMA Y MARC ANTHONY

En más de una ocasión, el intérprete de “Felices los 4″ ha asegurado que mantiene una gran amistad con el ex de Jennifer López, siendo esta última con quien llegó al cine con la película “Marry me”.

Debido a esto, el colombiano estuvo presente en el concierto que brindó el boricua en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador, donde fue invitado a subirse al escenario para interpretar algunas canciones y dedicarle algunas palabras al salsero.

“Gracias a Marc Anthony, yo soy el artista que soy, de verdad”, aseguró el cantante, mientras el público escuchaba atentamente.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, agregó “Papi Juancho”.

Luego de esto, ambos se juntaron en un abrazo que fue celebrado por los asistentes al concierto, quienes no imaginaron que el colombiano primero besaría al salsero y luego se arrodillaría ante él en demostración de su admiración.

Si bien el momento causó sensación entre los asistentes al concierto, algunos usuarios en redes sociales criticaron las palabras del colombiano, asegurando que ambos se enfocan en géneros musicales distintos.

Por el momento, ninguno de los dos se ha vuelto a referir al momento que vivieron, el cual también repitieron durante la presentación de Maluma en Guayaquil.