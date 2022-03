Al recordar los amores de Marco Antonio Solís de inmediato salta el nombre de su esposa Cristy Salas, con quien lleva casado por muchos años, pero, como la mayoría de personas, tuvo un pasado con alguna que otra señorita. Sin embargo, el ‘Buki’ tuvo una relación que estuvo en la polémica por muchos años.

Se trata de aquella unión con la también cantante Marisela, la cual no tendría nada de malo si no fuera por la diferencia de edad que tenían y podría escandalizar a más de uno. Y es que, cuando ambos andaban en coqueteos y salidas, él ya tenía una carrera en ascenso con 20 años y ella aún era una menor de edad que iba a la escuela.

Específicamente, la joven artista de aquel momento, que además recién entraba al mundo artístico, tenía solo 14, habiendo una diferencia de edad de 6 años con quien a la postre se convirtió en su novio, aunque, como ya sabemos, esa relación no se concretó a futuro y los dos cantantes tomaron caminos diferentes en sus carreras y vidas personales.

Marco Antonio Solis se ha consolidado como uno de los cantantes más importantes de México (Foto: Martín Bernetti / AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON MARCO ANTONIO SOLÍS Y MARISELA?

La protagonista de esta historia, Marisela, ha hablado de este tema en algunas entrevistas, pero en esta oportunidad tomaremos como referencia la que dio en el 2018 en el programa “El minuto que cambió mi destino”, espacio televisivo que era y es conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

En aquella ocasión narró un poco sobre cómo conoció al entonces miembro de la banda Los Bukis, Marco Antonio Solís, y, efectivamente, detalló que ella era aún una muchacha menor de edad, por lo que en ese momento generó cierta polémica en la opinión pública mexicana.

“Yo iba a cantar cumbia tropical porque eso me fascinaba, pero de un momento a otro me cambian todo y me dijeron que iba a conocer a un integrante de ‘Los Bukis’ y yo no sabía quiénes eran ellos. Llegó Marco y un amigo de la casa y todo bien”, aseguró Marisela.

Si bien se conocieron de esa forma, el flechazo no fue de inmediato, al menos para ella, pues la relación se demoraría en iniciar. Además, ambos estaban trabajando en el primer disco de ella que lanzó poco más de un año después.

“Para mí no fue amor a la primera vista. Se hizo amigo mío y ya después empezamos a coquetearnos como jóvenes y él me hablaba a las 2 de la mañana cuando hacía sus conciertos, pero mi mamá le decía ‘¿Tú no sabes que la niña va a la escuela?’”, comentó la artista.

CRISTY SALAS, LA MUJER QUE ENAMORÓ A MARCO ANTONIO SOLÍS HASTA LA ACTUALIDAD

El excantante de Los Bukis, además de su amor con Marisela, estuvo con algunas otras mujeres, incluyendo un primer matrimonio fallido con la también artista Beatriz Adriana, pero recién con Cristy Solís encontró al amor de su vida y prueba de ello es que hasta la actualidad se mantienen felizmente casados.

Cristy Salas es una cubana que en los primeros años de la década de 1990 era modelo, trabajo por el que llegó a conocer al cantante Marco Antonio Solís, con quien luego inició una relación en 1992.

Al año siguiente la pareja se casó, acaparando varias portadas en México pues era un hecho que generaba mucho interés en la opinión pública. De esta forma, la cubana se convirtió en la segunda esposa del cantante mexicano.

EL MATRIMONIO DE MARCO ANTONIO SOLÍS Y CRISTY SALAS

Tan solo un año después de haberse conocido, el artista no lo pensó dos veces y pidió la mano de la cubana en una ocasión muy especial y privada, en la que le cantó un tema musical antes de sacar el anillo y pedirle que fuera su esposa.

El 16 de diciembre de 1993 ambos se dieron el sí y empezaron de la mano una nueva etapa como pareja. Eso sí, se rumoreó que los festejos duraron varios días.

Tal matrimonio dejó buenos frutos. Y es que, producto de ese intenso amor, la pareja tuvo dos hijas, quienes fueron nombradas como Marla y Alison, siendo además la motivación para que ese sentimiento entre los dos crezca y nunca se disminuya.