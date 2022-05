El cantautor mexicano Marco Antonio Solís es uno de los artistas más carismáticos de México y por ello el cariño de la afición azteca y latinoamericana. Su forma de ser le ha permitido ser amado por muchas personas, entre ellas, mujeres. Así, no ha sido de extrañar que “El Buki” haya tenido más de un matrimonio, y como fruto de este, varios descendientes. A continuación repasaremos su vida conyugal y las hijas que nacieron de ella, quienes en la actualidad están decididas a seguir la misma carrera artística de su padre.

A lo largo de su vida, el cantante de “Si no te hubieras ido” y “Qué ganas de verte” ha tenido dos grandes amores: Beatriz Adriana Flores y Cristy Salas, con ambas llegó al altar y con las dos ha tenido descendencia. Con Beatriz, que también es cantante, tiene una hija, llamada Beatriz Adriana; mientras que con su actual esposa ha procreado dos, Alison y Marla.

Solís y Cristy Salas están casados desde 1993 y todo hace indicar que su amor se mantiene por más que pasen los años (Foto: Cristy Solís / Instagram)

Adicionalmente a ellas, Marco Antonio Solís tiene un hijo más. De acuerdo a reportes de varios medios, entre ellos el de mdzol, Marco Antonio Jr. es el nombre de este, y solo se sabe que vive en Cancún y que no tiene afición particular por la música. ”Mi papá siempre me ha dicho que está de acuerdo en lo que yo decida, pues en todo lo que hago siempre me brinda su apoyo incondicional”, señaló el joven.

LAS HIJAS DE MARCO ANTONIO SOLÍS

Beatriz Adriana

La hija mayor de Marco Antonio Solís ha heredado el talento de sus padres y también se desempeña como una cantante profesional. Actualmente tiene 32 años y también destaca por ser una mujer de negocios. Beatriz Adriana Solís es muy activa en redes sociales; especialmente en Instagram, donde tiene más de 130 mil seguidores. Allí publica fotografías de las distintas actividades que realiza y donde aparece junto a sus amigos y familiares.

La hija mayor de "El Buki" junto a Beatriz Flores, su madre (Foto: Beatriz Solís / Instagram)

En este 2022 busca ingresar a las primeras posiciones de la industria musical azteca. Recientemente lanzó una canción ranchera llamada “Me quedé vacía” que hasta el momento cuenta con miles de reproducciones en las plataformas digitales. Además Beatriz Adriana Solís se presentará en varias localidades de México junto a un par de cantantes en este mes de mayo. La gira lleva por nombre “Poker de Sotas 2022, También las mujeres pueden”.

Beatriz Adriana viene realizando una gira musical por México (Foto: Beatriz Solís / Instagram)

Alison

Alison Solís es la segunda y tiene 23 años. Ella es toda una artista en el mundo de la música y es conocida en todo México por las producciones musicales que ha empezado a realizar. En las redes sociales .-puntualmente, Instagram- cuenta con casi 200 mil seguidores. Además al parecer ha heredado el talento también su madre Cristy Salas, pues en sus fotos luce como una verdadera modelo profesional.

La segunda hija del "Buki" ha formado un dueto con su hermana Marla (Foto: Alison Solís / Instagram)

Asimismo, y siguiendo los pasos de su padre, que creó Los Bukis junto a su primo Joel Solís en los inicios de la década de los 70, Alison ha formado un dueto con su hermana menor Marla. “Marla & Alison” es el nombre del dúo que ya lanzó su primer tema propio titulado “Invierno triste”.

Marla

La última no podía ser la excepción y también se dedica a la música. Con tan solo 21 años es reconocida por su gran voz, pero también por ser una profesional en el mundo del modelaje. En redes sociales es prácticamente una influencer, con sus casi 200 mil seguidores en Instagram. Su estilo bastante particular y el ser poseedora de una gran belleza le han permitido trabajar como embajadora de importantes marcas de moda.

La última hija de Solís es asimismo una influencer de la moda (Foto: Marla Solís / Instagram)

MARCO ANTONIO SOLÍS CUENTA EL ORIGEN DE LA PALABRA “BUKI”

