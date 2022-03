Marco Antonio Solís es un cantautor y músico mexicano muy reconocido en el medio artístico, cuya trayectoria en la industria inició cuando tenía 10 años junto a su primo con quien hizo un dueto; cinco años después, siendo aún adolescente, formó la agrupación Los Bukis, con la cual gana popularidad y fama internacional. Aunque su vida está marcada por el éxito, hace más de una década estuvo en medio de la polémica luego de haber sido acusado de acoso por Jacqueline González, entonces participante de “La Academia”.

Debido a que la denuncia ocurrió mucho tiempo atrás, muchos no lo recuerdan; motivo por el cual, los usuarios de redes sociales revivieron aquel momento en el que la muchacha cuenta cómo el intérprete de “Tu cárcel” intentó sobrepasarse con ella.

Pese a que habían pasado varios años, al revivir aquel episodio, la joven no pudo contener las lágrimas y frustración. A continuación, te contamos lo que ocurrió entre ella y el también compositor, actor y productor musical.

Marco Antonio Solís se presenta durante la 12° Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, el 10 de noviembre de 2011 (Foto: Jewel Samad / AFP)

MALOS RECUERDOS CON MARCO ANTONIO SOLÍS

El video data del año 2008 cuando Jaqueline González participaba de “La Academia”, de TV Azteca, y para una de las galas le asignaron la canción “Si no te hubieras ido”, de Marco Antonio Solís. Debido a que el tema no le traía buenos recuerdos, decidió conversar con el director Héctor Martínez.

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco, grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió. Como dice la canción: ‘Me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, dijo.

Tras ello recordó que en almuerzo, junto a su padre, el artista sacó un papel y lo firmó indicando que iba a grabarle un disco porque tenía mucho talento. El tiempo pasaba y como la incertidumbre se apoderaba de ella fue directa con él: “Cuando tengas un disco para mí, yo lo voy a aceptar”, señaló. Al tiempo de indicar que en ese momento era su ídolo, pero no más porque asegura se aprovechó de sus sueños e ilusiones. “No me falló un mes, sino tres años esperando. Había mucha desidia y sí había otros intereses”.

LA DENUNCIA POR ACOSO CONTRA MARCO ANTONIO SOLÍS

Tras las revelaciones realizadas por Jaqueline González, el director de “La Academia” le preguntó si Marco Antonio Solís había abusado de ella.

“No quiero ponerlo así [como un abuso] porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo con el alcohol y se puso mal. Borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’”, respondió.

Luego de lo ocurrido, la muchacha confesó que en ella nació mucho resentimiento hacia el intérprete de “Más que tu amigo”. “Pensé que lo había superado, ¡lo odio! [Si lo tuviera frente a mí le diría] ‘Vete al carajo* Marco Antonio Solís’”.

No encontraba este twt y subiré vídeo de esto siempre estaré del lado de las víctimas. Aquí no hay SI ES VERDAD O NO ? Debemos darle voz a esos tantos y tantas que se atreven a alzar la voz

¿QUÉ RESPONDIÓ MARCO ANTONIO SOLÍS?

Tras lo dicho por la joven, los reporteros de TV Azteca preguntaron a Marco Antonio Solís si conocía a Jaqueline González, aunque en ningún momento comentaron del supuesto acoso.

“La conozco. Tiene talento, ojalá que le vaya bien. Mucha suerte a todos y que no abandonen sus sueños”, indicó aquel 2008.

¿CÓMO REACCIONARON LOS JUECES DE “LA ACADEMIA”?

La mayoría de los jueces criticó la acusación que hizo la joven contra el ‘Buki’. Enrique Guzmán resaltó su amistad con el cantante y que ella debía esforzarse sola: “Marco Antonio Solís y yo somos amigos, pero no empecé con él, no sé con quién empecé, nunca recurrí a nadie, es lo mismo que tienes que hacer tú. Si tú sacrificas tres años de tu vida por promesas que te hizo Marco y no las cumple, la que tiene que hacer el esfuerzo eres tú (…). A Marco hay que tenerle mucho respeto, es un gran amigo y un gran compositor, y tanto es así que hoy cantaste una canción de él, no seas cobarde y dile aquí está tu canción, mira cómo la canto yo y demuéstraselo”.

Por su parte, Arturo López Gavito cuestionó duramente a Jaqueline. “Mira, la mitad de un artista tiene que ver con lo que es ante las cámaras, abajo de un escenario. Los comentarios a una figura de ese tamaño para vivir un momento televisivo de fama efímera hacen que yo esta noche haya perdido la credibilidad en ti”.

Finalmente, la cantante Lisset le dijo que debe aprender de todas sus vivencias. “Creo que esto es un aprendizaje para toda la gente que empieza. El mismo Marco Antonio lo dijo, los sueños las ilusiones, tu carrera, tu vida misma depende de ti, de nadie más, es tuya. Te voy a dar un consejo: ‘Cuidado con lo que dices, en dónde lo dices, cómo lo dices y con quién lo dices”.

Marco Antonio Solis se presenta el 21 de febrero de 2005 durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile (Foto: Martín Bernetti / AFP)

LAS REDES SOCIALES EXPLOTARON

Las posturas se dividieron en las redes sociales, mientras que algunos aseguraban que en los reality todo se arma, otros pidieron darle credibilidad a la joven que denuncia un hecho.

“Que hable cuando quiera o como quiera”, “Siempre me he preguntado por qué se le señala más a la víctima que al presunto victimario, totalmente debería ser al revés”, “Era una niña con mucho futuro: inteligente, bonita, carismática y talentosa; raro que después de una buena carrera infantil en Gdl se apagará al decir esto. Nunca es tarde para hacerle justicia”, escribieron en Twitter.