Productores y directores de series famosas como Glee y Sex and the City, lanzaron incómodas insinuaciones sexuales al actor peruano. Así lo reveló en #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.

El cuantioso talento de Marco Zunino lo ha llevado a transitar diferentes escenarios en los que no siempre pasó por buenas experiencias. En #Dilo con Jannina Bejarano el reconocido actor confesó que, si bien ha cumplido sus sueños, no todas sus experiencias internacionales han sido agradables. Tal como han revelado algunas actrices y actores de Hollywood, Zunino dio testimonio de haber sufrido acoso sexual por parte de importantes productores y directores en la importante industria estadounidense.

Consciente de las constantes denuncias por abuso en el ambiente actoral, la conductora de #Dilo, Jannina Bejarano, se animó a preguntarle a Marco Zunino, si alguna vez había recibido propuestas indecentes. “Si, he tenido propuestas indecentes y de gente bien importante”, fue la sincera declaración del actor. Y, aunque no detalló nombres, contó que personas muy importantes de Hollywwod, se habrían atrevido a realizarle el repudiable hecho. “El director de casting de Sex and the city, de Boys don’t cry, el productor de Glee”, nombró Zunino.

El incómodo momento que vivió no se manifestó expresamente. El cantante y actor revela que, si bien no fueron tan directos en el momento de pedirle tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle un papel, la estrategia de estos directivos de Hollywood sería de manera más sutil. A modo de insinuación, le realizaron preguntas privadas sobre su sexualidad como “¿te acuestas con hombres o con mujeres?” La reacción de Zunino expresó una contundente respuesta, “¡ese no es tu maldito problema!”.

El incómodo impase lo hizo reflexionar sobre lo normalizado que está este tipo de conductas en el ambiente del espectáculo. “En ese momento me pareció nada del otro mundo. Dije qué pena, no lo voy a hacer”. Sin embargo, con el pasar del tiempo ha empezado a entender lo complicado que debe ser para muchas mujeres que enfrentan el asedio de quienes creen pueden decidir y opinar sobre sus cuerpos. “Yo soy hombre, imagínate las mujeres con todo lo que tienen que lidiar”, sentenció.

En #Dilo con Jannina Bejarano, el hoy actor de Televisa y Netflix destapó sus más profundos sentimientos en cuánto al momento que vive su carrera. En los infaltables juegos del programa confirmó, una vez más, su notable habilidad para el teatro, el canto y hasta salió del molde incursionando en improvisación.

