Tras haber interpretado por más de medio siglo a La Chilindrina, el icónico personaje de “El Chavo del 8″, María Antonieta de las Nieves anunció que dejará de hacerlo, no sólo ello, pues también se despedirá de los escenarios definitivamente; una noticia que entristeció a millones de personas que crecieron viéndola en la pantalla. Fue la propia actriz, quien se encargó de comunicarlo. ¿Qué dijo y cuáles son sus razones? A continuación, te lo contamos.

Cabe señalar que la comediante y cantante mexicana, además de haber formado parte del elenco de la exitosa producción de Roberto Gómez Bolaños, ella actuó en decenas de producciones, tanto para cine, televisión y teatro. También dio su voz para personajes animados como “Ralph el Demoledor”, entre otras.

La comediante mexicana en su recordado personaje La Chilindrina (Foto: María Antonieta de las Nieves / Instagram)

MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES SE DESPIDE DE LOS ESCENARIOS

María Antonieta de las Nieves informó que se despide definitivamente de los escenarios, debido a que no quiere ofrecer un mal espectáculo a la gente que tanto la ha apoyado a lo largo de estos más de 50 años de carrera artística.

Para decir adiós a su público, ella alista una última gira, pero ya no lo hará como La Chilindrina, sino con la obra teatral “Los huevos de mi madre”, en la que dará vida a una mujer mayor.

“Es maravilloso porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Cuando empecé con la Chilindrina tenía 21 años, y ella siempre tuvo 8 años. Estoy encantada, me parece que es una gran oportunidad para demostrar que todavía puedo hacer de una mujer sesentona. El mismo cariño con el que hice la Chilindrina se le estoy poniendo a la mamá de ‘Los huevos de mi madre’. Espero sea una gira bastante larga”, señaló en entrevista a El Colombiano.

Asimismo, reveló por qué ya no dará vida a la amiga pecosa y astuta del Chavo: “Si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente; entonces ‘Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías”.

La mexicana con un vestido de su querido personaje de El Chavo del 8 (Foto: María Antonieta de las Nieves / Instagram)

¿QUÉ DIJO SOBRE “LOS HUEVOS DE MI MADRE”?

“Los huevos de mi madre” es una obra teatral que ya se estrenó en México, donde tuvo gran acogida, por lo que ahora será llevada en mayo a Colombia, país en el que se espera tenga la misma recepción del público. Tendrá ocho funciones.

“Es una obra que les va a hacer una catarsis en su vida porque se van a dar cuenta las mamás que son posesivas. A las madres les va a hacer mucho bien, al igual que los hijos, que van a entender por qué sufrimos las madres”, precisó.