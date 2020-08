Para sorpresa de sus miles de fans, María Celeste Arrarás fue despedida de “Al rojo vivo”, programa de Telemundo que condujo durante casi veinte años. Y no solo eso, además, la cadena internacional decidió también dejarla fuera de la empresa.

Fue la misma María Celeste Arrarás que confirmó la noticia que dejó boquiabierto al mundo, pues todos conocieron de lo que le dio al programa por casi dos décadas. La puertorriqueña reveló los detalles de su despido a través de un post en Instagram.

Arrarás cuenta que al día siguiente del programa del martes 4 de agosto, Telemundo le informó que la empresa tomó la decisión que “Al rojo vivo” debía tomar otro rumbo y que ya no estaba en los planes, por lo que no será más parte del show.

Este año la presentadora puertorriqueña cumplió 18 años en la conducción del programa que la llevó a la internacionalización. Pero, ¿por qué fue despedida? Conoce a continuación todos los detalles al respecto, brindados públicamente por la misma María Celeste.

Por casi 20 años, María Celeste Arrarás fue la cara de “Al rojo vivo” (Foto: Instagram/María Celeste Arrarás)

¿POR QUÉ MARÍA CELESTE ARRARÁS FUE DESPEDIDA POR TELEMUNDO?

El principal motivo de su despido, según reveló María Celeste Arrarás, fue la crisis que produjo la pandemia del COVID-19 en el mundo. “Fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show”, escribió la puertorriqueña en su Instagram.

“Telemundo ha sido mi casa durante casi veinte años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años”, continuó.

“Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre”, agregó María Celeste.

María Celeste Arrarás es una de las personalidades más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos y una de las grandes figuras de Telemundo; por eso, su salida causó gran sorpresa en muchas partes de la región.

María Celeste Arrarás fue despedida de “Al rojo vivo”, así lo dio a conocer la misma presentadora (Foto: Instagram/María Celeste Arrarás)

TELEMUNDO HABLA DE LA SALIDA DE MARÍA CELESTE ARRARÁS

Luego de la publicación de Arrarás, donde anunció su inesperada salida de “Al rojo vivo” y Telemundo, la cadena internacional confirmó la noticia con un comunicado que fue difundido por People en Español.

“María Celeste ha sido un ícono y una parte integral del crecimiento de Telemundo para llegar a ser una cadena en español líder”, reza el texto de la cadena, propiedad de NBCUniversal.

“Es una periodista galardonada y consumada, con una pasión y un compromiso implacable para servir a nuestras comunidades y estamos extremadamente agradecidos por su dedicación inquebrantable y contribuciones a los hispanos y al éxito de Telemundo todos estos años”, agrega la misiva pública.

Uno de los último programas de María Celeste Arrarás en "Al rojo vivo" (Foto: Instagram/Al rojo vivo)

FAMOSOS SE PRONUNCIAN TRAS DESPIDO DE MARÍA CELESTE ARRARÁS

Fueron muchas las celebridades hispanas en Estados Unidos que se pronunciaron luego de la salida de María Celeste de “Al rojo vivo” . Una de ellas fue su compañera Myrka Dellanos.

“Que tristeza pero yo sé que vienen cosas mejores para ti!! Que placer y honor estar contigo y compartir juntas los últimos meses. Yo también me despido de Al Rojo Vivo en los próximos días y aunque no estemos frente a las cámaras, sabes que cuentas conmigo siempre! Love you Mari!”, señaló Myrka Dellanos.

En tanto, la reportera de “Al rojo vivo”, Azucena Cierco, también le envió un mensaje a su excompañera: “Mary estoy temblando, 14 años a tu lado… no me imagino no sentarme a tu lado…Siempre has sido mi mentora, mi jefa, ejemplo de fortaleza, inteligencia, perseverancia y excelencia, ¡cuántas experiencias de vida compartidas que no voy a olvidar nunca! Sé que siempre estarás bien y que siempre hay tiempos mejores por delante. Le doy gracias a Dios porque me queda la fortuna de ser tú amiga y sé que seguiré aprendiendo de tu gran ejemplo. Te adoro mi Jefaza!”.

La actriz Carmen Villalobos resaltó el lado humano de Arrarás: “María Celeste eres grande! Un ser humano espectacular y una profesional exitosa y ejemplar! Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”.

Su compañero Rodner Figueroa dijo: “Mari gracias por ser una gran compañera pero por sobre todo una gran amiga. Te quiero, te respeto y te admiro!!! Te vamos a extrañar mucho!!!”.

El presentador cubano Jorge Bernal escribió “MC, te adoro, te respeto, te admiro, te quiero tanto! Me agarraste de la mano y me guiaste, me regañaste, me enseñaste, me dejaste aprender de ti y me dejaste crecer. Esto no es la primera vez que te digo esto y tampoco será la última. I love youuuuuu!”.

En tanto, Ana María Canseco resaltó el talento de la presentadora: “Mary eres y serás un referente en la televisión hispana… Ejemplo para muchos y sé que el nuevo proyecto que decidas emprender será todo un éxito Te Quiero y te Admiro mucho”.

María Celeste Arrarás compartió en sus redes una foto con todo el equipo de trabajo de "Al rojo vivo" (Foto: Instagram/María Celeste Arrarás)

