¡Argentina de luto! A sus 86 años, María Kodama, viuda del reconocido Jorge Luis Borges, falleció este 26 de marzo en la ciudad de Vicente López. Según diversos portales, la esposa del genio argentino habría sucumbido a una agresiva enfermedad con la que llevaba varios años luchando en hospitales y clínicas.

Además de haber sido su mujer durante varios años, Kodama también fue representante de diversos proyectos literarios de Borges. Entre sus destacadas participaciones destacan “El aleph”, “Funes, el memorioso” y otros clásicos de la literatura latinoamericana.

En 1989, Kodana fundó la Fundación Jorge Luis Borges en honor al escritor porteño, en donde se exhibe la biblioteca del escritor, las ediciones inéditas de sus libros, objetos personales del genio literato y ciertos manuscritos que jamás fueron publicados por alguna casa editorial.

¿QUIÉN FUE MARÍA KODAMA, VIUDA DE JORGE LUIS BORGES?

Nacida en Buenos Aires en 1937, Kodama fue hija de Yosaburo Kodama y María Antonia Schweizer. Luego de pasar por la formación inicial, llegó a estudiar literatura en la Universidad de Buenos Aires. Fue ahí que conoció a Borges, quien le aventajaba en 38 años.

Aunque se presumía que Kodama, la hereda testamentaria de Borges, habría colaborado en varias de las obras de su marido como “Breve antología anglosajona” y “Atlas”, también decidió aventurarse en narrativa propia al escribir “Relatos” y “Homenaje a Borges”.

María Kodama fundó la fundación del genio argentino (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Luego del fallecimiento del autor de “Fervor en Buenos Aires”, Kodama incursionó en la enseñanza y docencia, además de esparcir el nombre del escritor por todo el planeta. Solía acudir a viajes para preservar su legado y asegurar una correcta interpretación de sus obras en diferentes idiomas.

Se sabe que tenía distintos viajes a decenas de países, siendo sus travesías a Japón, Francia y Egipto algunos de sus paradas más memorables.

Asimismo, era una fiel lectora de las tesis de la obra de Borges (curiosamente, también falleció a los 86 años), a sabiendas de que su esposo era una influencia en el campo de literatura en todo el planeta.

La figura de Jorge Luis Borges siguió más perenne que nunca gracias al trabajo de Kodama (Foto: Archivo El Comercio)

Vale decir que Kodama era una adepta de la libertad, razón por la que siempre se mostró en contra de las relaciones basadas en constructos sociales: “Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida”, sostuvo la argentina durante la presentación de su libro biográfico.

¿DE QUÉ MURIÓ MARÍA KODAMA?

Si bien se sabe que falleció a un agudo cáncer de mama, diversos medios internacionales aún no determinaron la causa principal de su deceso. Kodama venía llevando a cabo un tratamiento para frenar la enfermedad que, tristemente, no logró superar a sus 86 abriles.

No hay duda de que el legado de Borges estuvo bien cuidado gracias a tu dedicación, María. Desde este medio esperemos encuentres la paz para poder descansar eternamente.

MÁS INFORMACIÓN DE MARÍA KODAMA

