En agosto pasado, Itatí Zucchi falleció y fue un duro golpe para Itatí Cantoral , ya que ella era muy unida a su madre. Ahora, seis meses después, la actriz habló por primera vez de las causas de muerte de su mamá y todo fue debido a complicaciones derivadas del covid-19.

En una entrevista con el programa “Ventaneando” , la recordada ‘Zoraya Montenegro’ contó que el trabajo le ha ayudado a que la pandemia no resulte tan pesada y pueda sobrellevar la muerte de su madre.

También reveló que Itatí Zucchi tuvo serios problemas de salud luego de dar positivo a covid-19, así que estuvo varios años hospitalizada y que el lado positivo de todo esto fue que su familia tuvo la oportunidad de despedirse de la matriarca de los Zucchi.

¿DE QUÉ MURIÓ REALMENTE LA MAMÁ DE ITATÍ CANTOTAL?

Itatí Cantoral reveló como es que su madre se contagió de coronavirus y que a pesar que logró superar el virus, igual falleció a causa de las secuelas que provoca esta enfermedad.

“A mi mamá la contagió una enfermera, pasó 30 días en el hospital covid y murió cuando la dejaron salir del hospital, pero murió a raíz de todo lo que le había hecho también el covid, le destruyó los pulmones. Desgraciadamente mi madre murió, no por covid, pero sí atravesó el covid y el covid le ayudó a morirse”, contó Itatí Cantoral.

Asimismo, la actriz compartió que poco después del fallecimiento de Itatí Zucchi, ella también se contagió del virus; sin embargo, fue asintomática.

“Cuando a mí me dio covid yo no me di cuenta y si no hubiera sido por la prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer que se llama ‘Pole Dance’, donde tenía que bailar... Ahí fue cuando descubrieron que tenía covid”, dijo.