Muchos recuerdan con cariño la telenovela “María la del Barrio”, una producción mexicana de 1995 en donde participaron actores muy famosos como Thalía, Fernando Colunga, Itatí Cantoral y Yuliana Peniche. Esta última, de hecho, confesó recientemente que habría sufrido de bullying durante su época escolar por haber pertenecido al elenco de la televisión, específicamente por su papel como la “maldita lisiada”.

La serie basada en “Los ricos también lloran” de 1979 fue todo un éxito en latinoamérica y el mundo, generando una gran audiencia para los actores participantes. Con el tiempo incluso la serie se convirtió en parte de la cultura popular actual por una escena de Itatí y Yuliana: la de la “maldita lisiada”.

Al parecer, la incongruencia del guión, la sobre-actuación de las que aparecieron en pantalla en ese momento, la incoherencia de los años que cada actriz representaba para sus personajes y el montaje fallido provocó que la escena tenga muchas críticas entre sus seguidores, pero en Internet se convirtió en un hilarante meme usado por todos.

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, Yulianna sufrió de bullying en la preparatoria por esta escena en específico, así lo contó a Tlnovelas en su canal de YouTube a través de un directo que hicieron en conjunto, contando un poco de su experiencia grabando “María la del Barrio” y lo que significó la icónica escena.

YULIANNA PENICHE SUFRIÓ BULLYING POR “MALDITA LISIADA”

En el video la actriz habla bastante sobre la icónica escena que grabaron junto a Itatí Cantoral, algo que ni en sus más locos sueños se imaginaba pasaría a la historia como un meme de Internet. De hecho, ella comenta que fue muy feliz que desde muy pequeña le dieron la oportunidad de grabar junto a la despiadada Soraya Montenegro:

“Yo amo a Itatí. Se me hace una excelente actriz. Es una muy buena compañera. Ella siempre se metía en su papel y era mala, era muy mala, o sea cuando me pegaba sentía la intensidad y eso obviamente siempre te va a ayudar a ti muchísimo como actor, el hecho de que tengas reciprocidad en una escena donde el actor con el que estés te haga sentir lo que necesite en ese momento lo vas a transmitir al público”, se le oye en el video.

"Maldita lisiada" es una de las escenas más populares de "María la del barrio" que fue traducida en diversos idiomas. (Foto: Televisa)

Sin embargo, este momento también se convirtió en uno que definiría su vida en la preparatoria, ya que sufrió de bullying con sus compañeros que, de buena o mala manera, la llamaban “maldita lisiada” por haberla visto en televisión:

“En la preparatoria yo recuerdo que sí me molestaban mucho por lo de maldita lisiada, sí eran como despectivos. Pero la verdad es que también nunca fue algo que dijera ‘ay no puedo vivir con lo de maldita lisiada’. No. Y de haber sabido que tantos años después la gente me iba a seguir señalando como la maldita lisiada al contrario. Qué increíble que haya dejado ahí mi granito de arena y esa actuación para toda la vida”, confesó en el video de YouTube.

Lo cierto es que ella reconoce que le molestaba un poco, pero prefirió tomarlo como una expresión de envidia de esas personas a que ella si había logrado algo significativo desde muy pequeña. Además, también menciona que espera ser la “maldita lisiada” por muchos años más para que se sigan acordando de ella.

Para finalizar, agradeció a aquellos que hicieron burla de este momento de la telenovela por hacer más conocido su trabajo y a todos sus fans que la conocieron por este pequeño fragmento de “María la del Barrio”. El resto del video es ella respondiendo algunas preguntas de sus fans, donde incluso confiesa que Thalía y Fernando Colunga tuvieron un romance real durante la grabación de la telenovela

