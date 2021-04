“María la del barrio” es una de las telenovelas más exitosas de los años 90 y fue protagonizada por Thalia, Fernando Colunga y tuvo como antagonista a Itatí Cantoral. La joven actriz se ganó el cariño del publico por el derroche de talento que hizo con su personaje de ‘Soraya Montenegro’ y que logró pasar las barras del tiempo para posicionarse como una de las más malas de la pantalla chica.

Con a penas 20 años, la actriz mexicana se tuvo que poner en los zapatos de la antagonista del remake de “Los ricos también lloran” y sin duda, su personaje le hizo ganar a gran reconocimiento a nivel mundial y la escenas que es muy recordada y que pasó a la posteridad fue la que protagonizó al lado de Alicia y Nandito, personajes interpretados por Yulianna Peniche y Osvaldo Benavides, de donde salió la famosa frase ‘maldita lisiada’.

Desde aquel momento, esta frase se sigue usando para parodias, memes y diversas publicaciones que se han vuelto viral a través de las redes sociales, así que en esta nota te vamos a contar cómo es que nació esta famosísima frase que es conocida a nivel mundial.

Antes de golpear a todos, Soraya Montenegro le reclama a Alicia y la insulta por enamorarse de Nandito, así que la llama: escuincla babosa. (Foto: Televisa)

¿CÓMO NACIÓ LA FRASE MÁS FAMOSAS DE SORAYA MONTENEGRO?

Itatí Cantoral fue invitada al programa de la cadena radiofónica, W Radio y contó que su hija de 12 años tiene compañeras de la escuela que la reconocen por la frase más famosa del programa.

Ante esto, le preguntaron si esta expresión había sido escrita por los guionistas o si había sido una ocurrencia suya para el personaje.

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, aclaró la famosa.

Al ahondar un poco más acerca del tino de los escritores para darle esta frase y volverla muy famosa, aseguró que se trataba de un asunto divino: “Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo?”.

“Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, aseguró.

MALDITA LISIADA ES UNA FRASE INTERNACIONAL

Tanto fue el éxito de la frase que Itatí Cantoral fue invitada a la famosa serie de “Orange is the new black” a participar en una promo en donde tuvo la oportunidad de decir en más de una ocasión la frase.

De acuerdo con los reportes, la actriz que encarnó a Silvia Pinal en su bioserie continúa cobrando regalías por la famosa frase de “María la del barrio”.

En redes sociales circulan varios memes protagonizados por Itatí Cantoral y Yuliana Peniche.