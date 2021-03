“María la del Barrio” fue una de las telenovelas mexicanas más exitosa de los años 90 y de esta historia, el personaje de Soraya Montenegro, se convirtió en uno de los más icónicos de la pantalla chica. Esto gracias a la gran interpretación de Itatí Cantoral, quien protagonizó una de las escenas más recordadas de la televisión: la de la “maldita lisiada”. Incluso, 25 años después del estreno de este melodrama, los televidentes la recuerdan por este momento que se convirtió en parte de la cultura popular actual y un meme de Internet.

Además de Thalía y Fernando Colunga, el elenco protagónico estuvo conformado por Itatí Cantoral, Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides, Ana Patricia Rojo y Yuliana Peniche. Los actores lograron mucha fama y popularidad gracias al éxito de “María la del Barrio”, proyecto que batió récords de audiencia en Latinoamérica y el mundo.

Sin duda, una de las escenas más recordadas de “María la del Barrio” fue la de la “maldita lisiada”, protagonizada por Itatí Cantoral y Yuliana Peniche. En ella, Soraya Montenegro pierde los papeles tras encontrar a su amado Nandito (Osvaldo Benavides) besando a Alicia.

Si bien aquel episodio se emitió a mediados de los 90, cuando la telenovela tuvo su momento de esplendor, fue en los últimos años que, gracias a las redes sociales y los memes, aquella escena volvió a cobrar vida.

La actriz mexicana se ganó el cariño de la gente, pese a haber representado a la antagonista de "María, la del barrio" (Foto: Televisa)

“MARÍA LA DEL BARRIO”: LA CURIOSA HISTORIA DETRÁS DE LA ESCENA DE LA “MALDITA LISIADA” DE ITATÍ CANTORAL

La escena de la “maldita lisiada”, protagonizada por Itatí Cantoral y Yuliana Peniche, ha dado la vuelta al mundo gracias a Internet y las redes sociales, donde se convirtió en un hilarante meme usado por todos. Pero, ¿qué pasó detrás de cámara al grabar esta icónica escena?

Durante una entrevista con “El Escorpión Dorado”, Itatí Cantoral reveló cómo fue que grabó la escena de “María la del Barrio” que la hizo saltar a la fama internacional y por la que hasta ahora es recordada.

La actriz mexicana dijo que no ensayó para realizarla. “No, hombre, qué me voy a preparar, venía de que mi mamá me había corrido porque a las dos de la mañana tenía que llegar yo a mi casa”, contó al programa que se trasmite por YouTube.

Según confesó Itatí Cantoral, ella un día antes estuvo festejando con Fabiola Campomanes y llegó tarde a su casa lo que desató la furia de su mamá Itatí Zucchi. Es por ello que su progenitora le impidió la entrada a su casa.

Nandito y Alicia. (Foto: Televisa)

En ese entonces, Itatí Cantoral tenía 21 años y tuvo que ir al llamado a las siete de la mañana. Incluso asegura que ahora le sorprende que un trabajo tan poco preparado le haya dado tanta fama internacional y la haya convertido en un meme años después.

Aunque la icónica escena de “María la del Barrio” se grabó entre 1995 y 1996, este fragmento de la telenovela volvió a salir a la luz gracias a diversos memes y a varios videos que rememoraron la actuación de Soraya Montenegro, personaje interpretado por Cantoral.

Esto permitió que una nueva generación la conociera y su carrera volviera a tener un crecimiento exponencial. Es por ello que Itatí Cantoral se muestra agradecida con quienes hicieron las imágenes humorísticas por las que ahora es tan recordada. “Me encantaban mis meses, me daban mucha risa”.

Itatí Cantoral le guarda un gran cariño al personaje de Soraya Montenegro, que le ha dado grandes satisfacciones personales. De acuerdo con la artista, ella se divierte mucho haciendo este tipo de escenas y siempre ha buscado que la gente se sienta impactada por su labor frente a la pantalla.