Thalía es una de las mexicanas más famosas del mundo. La hermana de Laura Zapata inició su carrera muy joven y alcanzó el éxito en los años 90 tras protagonizar la trilogía de las ‘Marías’, pero la actuación no era su única pasión, sino también la música; así que a la par de las telenovelas llevaba su carera como cantante y sin duda, cosechó muchos éxitos.

Desde que se retiró de los melodramas, la artistas solo se ha dedicado a la música, su familia y sus hijos. Pero como mujer siempre ha tenido grandes sueños que ha ido cumpliendo y el último ha sido aparecer en una portada doble en la revista Vogue México.

Thalía celebró esta noticia a través de sus redes sociales, pero además a sorprendido mucho con sus declaraciones ya que se ha sincerado como nunca antes acerca de su vida familiar para explicar que fue una niña solitaria, ya que sus hermanastras eran mucho mayores que ella, que apenas tenía amigas y que en algún momento se sintió culpable por la muerte de su padre.

Thalía celebró su primera portada en la revista Vogue de México (Foto: Instagram/ Thalía)

¿POR QUÉ THALÍA SE SENTÍA CULPABLE POR LA MUERTE DE SU PADRE?

Thalía recordó un episodio de su infancia que la marcó para siempre, según revela ahora, fue la pérdida de su padre cuando apenas tenía 6 años y ese trauma la acompañó durante gran parte de su vida. La última ocasión en que lo vio estaba conectado a varias máquinas y falleció justo después de que la llevaran a su habitación para que pudiera despedirse. “Yo siempre pensé que ese beso de amor lo había matado”, ha explicado a la revista.

Ernesto Sodi con su hija Thalía. (Foto: Instagram/Thalía)

En otras entrevistas, la cantante ha revelado que este terrible momento le provocó TOC y explicó que cuando se encuentra en situaciones que no puede controlar es cuando se presenta el trastorno: “Se me despierta cuando no controlo la situación. Soy como (el empresario) Howard Hughes: veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire”.

A raíz de esto, Thalía tardó mucho tiempo en darse cuenta de que ese recuerdo estaba afectándola mucho más de lo que pensaba y estaba impidiéndole además establecer vínculos afectivos estables.

“Mis relaciones siempre fueron muy difíciles hasta que entendí que tenía que solucionar esa situación con mi padre y dejar ir la idea de que había sido mi culpa”, añadió.

Luego de un largo tratamiento con especialistas, Thalía dejó ir este duro momento de su vida y actualmente ha encontrado la felicidad junto a su esposo Tommy Mottola, el padre de sus dos hijos, con quien recientemente ha celebrado su vigésimo aniversario de bodas.