La cantante María León, reconocida exvocalista del grupo de pop Playa Limbo, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no por el lanzamiento de un nuevo disco o el estreno de una canción. Resulta que, durante la celebración del segundo juego entre Padres y Giants, la intérprete de 37 años fue la escogida para entonar el Himno Nacional Mexicano. Sin embargo, su performance no fue la esperada y terminó protagonizando un terrible error ante la incredulidad de todos los asistentes al estadio Alfredo Harp Helú.

Si bien todos conocen el talento que tiene María León en el canto, nadie de los fanáticos del evento de béisbol celebrado en Ciudad de México esperaba que la intérprete de 37 años olvide la letra del propio himno de su país ni mucho menos se confunda al momento de entonarla ante los miles de asistentes en el estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Ciudad de México.

El hecho sucedió durante la primera estrofa del cántico, ya que en vez de entonar la frase “Por el dedo de Dios se escribió” , la también actriz originaria de Zapopan vocalizó “Un soldado de Dios se escribió”.

La cantante de 37 años fue la elegida para interpretar el Himno Nacional de México, pero un error terminó condenando su presentación (Foto: María León / Instagram)

De inmediato, una parte importante de los aficionados decidieron lanzar chiflas y abuchear a la compositora, mientras que otros decidieron que termine de cantar las sagradas notas del Himno Nacional y concluya su participación.

“María León”:

Porque se equivocó entonando el himno nacional mexicano. pic.twitter.com/FEe3eiDD4r — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 30, 2023

Vale decir que, un día antes de este escándalo por parte de León Herrera, otra intérprete como Patty Cantú también fue elegida para entonar el Himno Nacional. Eso sí, a diferencia de su colega, su performance fue sin errores algunas y recibió el apoyo de todos los presentes.

LAS DISCULPAS PÚBLICAS DE MARÍA LEÓN

Tras su aparatosa presentación, María León decidió brindar unas sinceras disculpas a todos los presentes por tales errores durante la entonación del Himno Nacional de México, señalando que los nervios le jugaron una mala pasada a la hora de salir en escena.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, agregó la intérprete mediante un mensaje en redes sociales. Sus fanáticos más cercanos la apoyaron y aplaudieron su valentía luego de tal vergonzoso hecho.

La cantante mexicana se disculpó tras su error en el estadio Alfredo Harp Helú (Foto: María León / Twitter)

Además de la talentosa María, existen otros músicos y cantantes reconocidos que también se equivocaron al momento de entonar el himno del país azteca. Algunos de ellos son Jorge “Coque” Muñiz, Vicente Fernández y Pablo Montero.

Puntualmente, en el caso de María León, al no ser tan aficionada al béisbol en la capital mexicana, lo más probable es que su error de interpretación sea olvidado en unos días o un par de semanas. ¡Muchos ánimos, María!

