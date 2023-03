Pedro Fernández protagoniza la serie “Mariachis”, producción de HBO Max. El actor mexicano asume un nuevo reto al ponerse en la piel de Rosendo Cuevas, un músico que sufre Alzheimer. Una historia que promete cautivar a la audiencia con música y drama.

“Que honor y que privilegio que sea yo el que esté invitado para hacer este proyecto que hoy ya está realizado y que lo que deseamos todos los que estamos involucrados es que el público lo disfrute, que lo quiera, lo abrace y se convierta en una serie profundamente exitosa y muy familiar”, dijo el artista de 53 años a Milenio.

“Mariachis”, producida por Antonio y Toño Mauri, es un homenaje a la música vernácula mexicana. La ficción remontará a su público a la época del cine de oro mexicano que vio nacer a íconos como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, entre otros. ¿Qué más se sabe sobre esta producción de Pedro Fernández? Aquí te lo contamos.

Elenco de actores de la serie “Mariachis”, producción de HBO Max (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “MARIACHIS”?

“Mariachis” sigue la historia de Rosendo, un padre de familia y músico diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana. A partir de este diagnóstico, su esposa e hijos lo apoyan en todo momento y cuidan de él.

La música juega un papel importante en la vida de Rosendo, ya que se convierte en su principal terapia. Incluso, su familia crea un grupo de mariachi para ayudarlo a recuperar sus recuerdos.

Uno de los momentos cruciales de la historia es cuando el hermano de Rosendo vuelve, con intenciones de beneficiarse de su condición.

“Rosendo representó un gran reto para mí, traté de documentarme y prepararme para hacer un buen trabajo. Hice una investigación por mi cuenta, evidentemente me quise adentrar en conocer, más que el origen, el comportamiento de las personas cuando empieza la enfermedad”, comentó Pedro Fernández a MILENIO.

“Lo primero que pensé fue qué gran idea y que fabuloso que me toque a mí ser la persona que tenga el proyecto, con lo mucho que me apasiona el Mariachi y con todo lo que he hecho a lo largo de mi vida con esta música”, agregó.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MARIACHIS”

Pedro Fernández como Rosendo Cuevas.

Consuelo Duval como Lucía.

Vadhir Derbez como Jorge.

Costanza Andrade como Cristina.

Nya de la Rubia como Xoch.

Alberto Estrella como Jorge.

Poster oficial de la serie “Mariachis”, producción de HBO Max (Foto: HBO Max)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MARIACHIS”?

“Mariachis” tiene un total de ocho capítulos, producidos por Antonio y Toño Mauri. La primera temporada solo podrá verse en exclusiva en la plataforma de HBO Max.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MARIACHIS”?

La serie “Mariachis” se estrena el jueves 2 de marzo del 2023 en la plataforma de HBO Max. A partir de esa fecha, el público podrá disfrutar de los ocho capítulos de esta producción.

TRÁILER DE “MARIACHIS”