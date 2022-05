Los artistas estadounidenses en tiempo de mudanza. Primero fue Adam Levine, vocalista y líder de la banda Maroon 5, y ahora ha sido el turno de Mariah Carey. La artista de 53 años adquirió una mansión en la ciudad de Atlanta, en Georgia, por más de 5 millones de dólares, pero por lo que tiene vale cada dólar invertido. Así lo piensa también la reconocida cantante mundial.

De acuerdo al portal Realtor, que fue el medio que dio a conocer la noticia, el inmueble fue comprado hace unos meses por una empresa de management ligada a la ex de Luis Miguel, siendo hasta ahora que se revelaron mayores detalles sobre la adquisición.

La propiedad, que fue construida en 1992, habría sido adquirida por la intérprete de “All I want for Christmas is you” tras desembolsar 5 millones 600 mil dólares en una operación fuera del mercado.

La artista junto a sus hijas en un momento de esparcimiento (Foto: Mariah Carey / Instagram)

¿CÓMO LUCE LA MANSIÓN DE MARIAH CAREY?

La residencia, que se extiende a lo largo de un lote de 4.1 acres, llegó a estar anunciada hasta en 8 millones de dólares, por lo que se puede decir que Mariah Carey hizo una gran compra. De acuerdo a la ficha técnica que aparece en el portal, la casa cuenta con una extensión de más de 12 mil pies cuadrados, ocho recámaras y ocho baños.

Dentro de ella se puede encontrar un vestíbulo, una cocina, un antecomedor, un comedor, una sala de estar, una sala principal, una sala de cine, una oficina, un gimnasio, un cuarto de lavado, un garaje para varios vehículos, entre otras habitaciones.

La cocina es bastante amplia y abierta. Está equipada con alacenas de color blanco, electrodomésticos de alta gama, una isla central que puede funcionar para preparar los alimentos y como desayunador, y todavía tiene espacio para una mesa de antecomedor para ocho personas.

La recámara principal cuenta con el espacio más que suficiente para una cama grande y para un par de salas de estar. También tiene una chimenea, un amplio vestidor, así como un baño con tocador y otro tocador estilo camerino, con bañera y con walk-in shower.

El exterior cuenta con extensas áreas verdes, casa de huéspedes, piscina con su respectiva área de spa, cancha de tenis, entre otras amenidades.

LA VEZ QUE “LA ROCA” LA PASÓ MAL EN LA MANSIÓN DE MARIAH CAREY

Lo que también se conoció es que Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, alquiló la mansión en 2020 y tuvo que romper la puerta de entrada para poder salir luego de que el sistema eléctrico de toda la residencia fallase a causa de una tormenta en toda la ciudad.

El actor de “Rápidos y Furiosos” contó la anécdota en una publicación de Instagram, la misma que fue bastante celebrada por sus seguidores y obtuvo más de 4 millones de likes.